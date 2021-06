Hannover

Beschäftigte der Bauwirtschaft haben am Montag in Ricklingen für höhere Löhne demonstriert. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) beteiligten sich rund 20 Mitarbeiter an der Aktion. Ähnliche Kundgebungen gab es auch an weiteren Orten in Deutschland.

„Arbeiten laufen auf Hochtouren“

Die IG BAU fordert bei den laufenden Tarifverhandlungen eine Anhebung der Löhne um 5,3 Prozent. Zudem sollen die Beschäftigten eine Entschädigung für lange Anfahrtszeiten zu den Baustellen erhalten. Die Arbeitgeber haben bisher eine Lohnerhöhung um 3 Prozent angeboten. Die Gewerkschaft wies darauf hin, dass die Betriebe auch in der Region Hannover von der Branchenkonjunktur profitierten: „In der Landeshauptstadt Hannover laufen die Arbeiten auf den Baustellen trotz Pandemie nach wie vor auf Hochtouren – vom Wohnungsbau über die Instandhaltung von Straßen bis hin zum Gleisbau“, sagte der stellvertretende Regionalleiter der IG BAU Niedersachsen, Kai Schwabe. Die Beschäftigten müssten an den „guten Geschäften ihrer Firmen“ beteiligt werden. Auch wegen des zunehmenden Fachkräftemangels müssten die Löhne steigen, sagte der Betriebsratsvorsitzende des Straßenbauunternehmens Eurovia, Axel Röhrs. „Wir wollen, dass unser Beruf attraktiv bleibt.“

Weniger Bauinvestitionen erwartet

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) betonte, dass den Unternehmen die Materialknappheit und damit verbundene Kostenanstiege zu schaffen machten. Außerdem rechnet der Verband mit weniger Bauinvestitionen in den kommenden Jahren, da die Schulden von Städten und Gemeinden in der Corona-Krise zugenommen hätten. „Das wird sich auch auf das Baugewerbe auswirken“, sagte Pressesprecher Daniel Arndt.

Von Leona Passgang