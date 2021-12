Hannover

Als Vorbereitung auf einen Börsengang verfolgt die Oldenburgische Landesbank (OLB) einen rigorosen Sparkurs. Das Institut ist dabei, bis zum Jahresende zwei Dutzend Standorte zu schließen – darunter ist auch die Niederlassung in Hannover. In diesem Jahr streicht die Bank 250 Stellen; im nächsten Jahr könne das Sparprogramm noch einmal forciert werden, heißt es im Umfeld der Bank. Der Grund dafür sind offenbar Pläne ihrer Eigentümer, die OLB 2023 an die Börse zu bringen. „Die Bank bereitet sich auf die Kapitalmarktfähigkeit vor“, sagte Finanzvorstand Rainer Polster dem „Handelsblatt“.

Anders als ihr Name es nahe legt, ist die OLB keine klassische Landesbank wie etwa die Nord/LB in Hannover: Gegründet wurde das Institut 1869 vom Frankfurter Bankhaus Erlanger & Söhne – im Laufe der Zeit ist es durch viele Hände gegangen, auch das Land Niedersachsen hielt einmal eine Beteiligung. Seit 1978 gehörte die OLB zur Dresdner Bank, die später von der Allianz übernommen wurde. Die Idee des Versicherungskonzerns, über die OLB Fonds und Bankprodukte zu verkaufen, ging jedoch nicht auf. Vor vier Jahren kauften der Finanzinvestor Apollo, ein US-Pensionsfonds und der britische Investor Grovepoint die Bank.

Finanzinvestoren haben die OLB durch Zukäufe ergänzt

Die neuen Eigentümer gingen umgehend daran, den Wert der OLB zu steigern. Sie verschmolzen das Institut mit der ebenfalls von ihnen übernommenen Bremer Kreditbank und dem Bankhaus Neelmeyer, 2019 kam noch die Wüstenrot Bank hinzu. Die Landesbank sieht sich seither als ein „deutschlandweit agierendes Finanzinstitut mit umfassendem Leistungsangebot für ein breites Kundenspektrum“, das mit einer Bilanzsumme von knapp 23 Milliarden Euro „in einer sich weiterhin dynamisch verändernden Bankenlandschaft gut aufgestellt“ sei.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Bank einen Überschuss von knapp 79 Millionen Euro, in den ersten sechs Monaten 2021 stand ein Gewinn von 45 Millionen Euro zu Buche. Nach Steuern entspricht das einer Eigenkapitalrendite von 7,6 Prozent – das Ziel seien mehr als 12 Prozent, sagte eine Unternehmenssprecherin. Auf dem Weg dorthin sollen die Kosten weiter sinken: Zuletzt fraßen die Ausgaben 65 Prozent der Erträge auf, perspektivisch soll die sogenannte Cost-Income-Ratio auf unter 50 Prozent fallen.

Kosten der Landesbank sollen deutlich sinken

Solche Werte erreichen in der Regel nur Direkt-Banken ohne eigene Filialen. Die OLB hingegen unterhielt Mitte dieses Jahres noch 74 Geschäftsstellen und 86 Selbstbedienungsstandorte – in den kommenden Jahren sollen es nach offiziellen Angaben weniger als 50 Filialen und weniger als 20 SB-Standorte werden. Ihre Niederlassung in Hannover hat die OLB Anfang November geschlossen, Die beiden Mitarbeiter betreuten ihre Firmenkunden weiterhin vor Ort, sie seien nur formal der Niederlassung in Hamburg zugeordnet, teilte die Bank mit.

Nach einem Bericht der „Nordwest-Zeitung“ will die OLB ihre Belegschaft bis Ende nächsten Jahres auf rund 1250 Vollzeitstellen verringern. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren beschäftigte die Bank noch rund 2400 Mitarbeiter und verfügte über 178 Niederlassungen. Aktuell erfolge die Personalanpassung über ein Freiwilligenprogramm, Vorruhestandsvereinbarungen und Arbeitszeitreduzierungen, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Von Jens Heitmann