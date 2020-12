Hannover

Die Sanierung der Norddeutschen Landesbank ( Nord/LB) verzögert sich durch die Corona-Krise. Wegen einer steigenden Vorsorge für notleidende Kredite werde die Bank ihre Gewinnziele zwei Jahre später erreichen als geplant, sagte Vorstandschef Thomas Bürkle am Freitag in Hannover. So könnten die Anteilseigner frühestens 2025 mit der Zahlung einer Dividende rechnen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite von 7 Prozent werde man wohl erst 2026 erreichen. Mit der Entwicklung des Tagesgeschäfts sei die Nord/LB hingegen zufrieden, sagte Bürkle. „Wir sind operativ sehr gut unterwegs.“

Die Nord/LB steuert im laufenden Jahr erneut auf rote Zahlen zu. In den ersten neun Monaten stieg der Verlust unter dem Strich auf 74 Millionen Euro – im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Geldinstitut noch einen Gewinn von 215 Millionen Euro erzielt. Die Folgen der Corona-Pandemie dürften die Bilanz des nächsten Jahres ebenfalls noch belasten, hieß es.

Von Jens Heitmann