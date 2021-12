Hannover

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft in Niedersachsen schwer getroffen. Der Gesamtumsatz der 100 größten Unternehmen des Bundeslandes verringerte sich im vergangenen Jahr um etwa 11 Prozent. Dies geht aus dem jährlichen Unternehmensranking der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) hervor, das am Montag vorgestellt wurde. Die Pandemie habe „massive Bremsspuren hinterlassen“, sagte Nord/LB-Chef Thomas Bürkle. Davon seien „auch die größten niedersächsischen Unternehmen nicht verschont geblieben“.

Die Beschäftigtenzahl der 100 Unternehmen ging in dem Zeitraum um rund 2 Prozent auf etwa 1,32 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. „Das ist angesichts des wirklich dramatischen Einbruchs der gesamtwirtschaftlichen Aktivität im Jahr 2020 schon fast ein moderater Rückgang“, sagte der Chefvolkswirt der Landesbank, Christian Lips. Unter anderem das Instrument der Kurzarbeit habe sich dabei bewährt.

VW für mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes verantwortlich

VW: Führt das Ranking an – obwohl man in Wolfsburg ein Minus von 12 Prozent verkraften musste. Quelle: dpa

Angeführt wird das Umsatzranking wie in den Vorjahren mit deutlichem Vorsprung vom Autobauer Volkswagen. Mit knapp 223 Milliarden Euro war der VW-Konzern für mehr als die Hälfte des Umsatzes der Top 100 verantwortlich, obwohl VW ein Minus von 12 Prozent verkraften musste. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Autozulieferer Continental (knapp 38 Milliarden Euro) und der Reisekonzern Tui (knapp 8 Milliarden Euro), der allerdings einen Umsatzeinbruch um 58 Prozent hinnehmen musste. Zuwächse verbuchten vor allem Handelsunternehmen. So stiegen die Erlöse der Drogeriekette Rossmann um 6 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro. Der Baumarkt Hagebau legte um etwa 8 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro zu.

Zuwächse verbuchten vor allem Handelsunternehmen – wie der Drogerie-Riese Rossmann. Quelle: Andreas Gebert

Auftragsbücher sind voll – aber Lieferengpässe drücken die Entwicklung

Mit Blick auf die weitere Entwicklung erklärte der Ökonom Lips, die Firmen bewerteten ihre Geschäftsaussichten derzeit wegen der vierten Corona-Welle so skeptisch wie seit Anfang 2021 nicht mehr. Zuvor habe es im Jahresverlauf allerdings einen kräftigen Aufholprozess gegeben. Nach Angaben der Landesbank legte das Bruttoinlandsprodukt in Niedersachsen im ersten Halbjahr 2021 um 3,9 Prozent zu – und damit stärker als auf Bundesebene. Im dritten Quartal habe sich diese Dynamik abgeschwächt, dennoch sei für das Gesamtjahr mit einem Wachstum von mehr als 3 Prozent zu rechnen. Allerdings beeinträchtigten Lieferengpässe die Entwicklung. Die Auftragsbücher seien voll – sie könnten aber nicht vollständig abgearbeitet werden.

Auch bei der Wertschöpfung steht der Volkswagen-Konzern mit rund 49 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2020 in der Rangliste der wirtschaftsstärksten Unternehmen mit großem Abstand an erster Stelle. Er erwirtschaftete rund 60 Prozent der Wertschöpfung der 50 von der Nord/LB in dieser Kategorie aufgeführten Unternehmen. Bei der Wertschöpfung werden die von den Firmen gezahlten Löhne, Gehälter, Sozialabgaben und Vorsorgeaufwendungen sowie Steuern und Gewinne berücksichtigt. Sie bringe den Beitrag zur Wirtschaftsleistung im Land am besten zum Ausdruck, erläuterte die Landesbank.

Direkt hinter VW: Continental. Quelle: dpa

Continental (Platz zwei) und der Versicherer Talanx (Rang drei) landeten wie im Vorjahr direkt hinter VW. Der Tui-Konzern rangiert nach den coronabedingten Einbußen bei der Wertschöpfung nicht mehr unter den Top 50. Platz vier belegt der Stahlkonzern Salzgitter AG. Mit einer um 15 Prozent erhöhten Wertschöpfung erreichte der Drogeriekonzern Rossmann Platz fünf.

Von Christopher Weckwerth und Ralph Hübner