Der Flugzeugbauer Airbus will mehr Kontrolle über wichtige Teile der Lieferkette erhalten. Dass dies sinnvoll sein kann, zeigen die Qualitätsprobleme beim Rivalen Boeing, meint Jens Heitmann.

Der Rumpf eines Flugzeugs der A320-Reihe in der Endmontagehalle im Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder. Der Konzern will seine Lieferstrukturen neu organisieren. Quelle: Sven Hoppe