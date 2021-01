Mehr Kooperation: Mobilfunkanbieter wollen gemeinsam Funklöcher schließen

Bonn/Hannover

Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber wollen stärker zusammenarbeiten, um Funklöcher zu schließen. Die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2) haben sich zum Ziel gesetzt, die insgesamt 2400 „grauen Flecken“ auf der Landkarte im Laufe dieses Jahres zu tilgen. Gemeint sind damit Gebiete, in denen der 4G-Standard (LTE) nicht in allen drei Mobilfunknetzen zu empfangen ist und viele Verbraucher im Funkloch stecken.

„Gemeinsame Kraftanstrengung“

Für schnelle Fortschritte bei der Mobilfunkversorgung sei eine „Kraftanstrengung aller Beteiligten“ erforderlich, sagte Telefónica-Deutschland-Chef Markus Haas am Dienstag. Die Unternehmen wollen an den unterversorgten Standorten Sendetechnik und Antennen gemeinsam nutzen und so die Kunden der Anbieter besser mit dem Netz verbinden. Die „grauen Flecken“ liegen in dünn besiedelten Gegenden, in denen ein wirtschaftlicher Betrieb von Funkmasten schwierig ist. Durch die gemeinsame Nutzung der Standorte seien die Kosten für die Netzbetreiber niedriger als bei einem Alleingang, erklärten die Firmen.

Anzeige

Nach Angaben der Bundesnetzagentur gibt es in Deutschland rund 81.000 Mobilfunkstandorte. Mehr als 98 Prozent der Haushalte seien inzwischen durch jeden Netzbetreiber mit schnellen mobilen Breitbandverbindungen versorgt. Außerhalb von Wohngebieten und abseits größerer Verkehrswege könnten allerdings nicht alle Mobilfunkbetreiber eine gleich gute Netzversorgung bieten, hieß es. Die Unternehmen gingen nun zusammen daran, dies zu verbessern, sagte Telekom- Deutschland-Chef Srini Gopalan. „Kooperationen werden beim Netzausbau – egal ob Breitband oder Mobilfunk – immer wichtiger.“

Lücken in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen klaffen weiterhin Lücken. Als das gemeinsam mit Bremen betriebene Breitbandzentrum im vergangenen Mai seinen Mobilfunkatlas vorstellte, waren vor allem in den Landkreisen Holzminden, Northeim, Göttingen und Goslar noch größere Flächen ohne Empfang. Inzwischen ist die Versorgung zwar auch dort besser geworden – im Harz und in der Lüneburger Heide gibt es in größeren Gebieten aber fortgesetzt Schwierigkeiten.

Kartellamt verlangt Dreierlösung

Die Deutsche Telekom und Vodafone wollten schon vor einem Jahr kooperieren, um die Zahl der „grauen Flecken“ zu verringern – die Telefónica war seinerzeit noch nicht mit von der Partie. Dass die beiden Konkurrenten noch keine Fakten geschaffen haben, liegt am Bundeskartellamt. Die Wettbewerbshüter hatten Bedenken erkennen lassen. „Eine Kooperation von Deutscher Telekom und Vodafone ohne Beteiligung von Telefónica wäre aus unserer Sicht wettbewerblich problematisch“, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt.

Hätte der kleinste der drei Netzbetreiber seine Funklöcher nicht in Zusammenarbeit mit der Konkurrenz schließen können, wäre er nach Ansicht der Behörde im Wettbewerb „praktisch uneinholbar“ in Rückstand geraten. Daher habe man auf die Erweiterung der Kooperation um Telefónica gedrängt, sagte Mundt. Auch Branchenexperten befürworten die Zusammenarbeit. „Es ist gut, dass die Firmen das unter sich regeln und der Staat nicht mit einer Zwangsanordnung einschreiten muss“, sagte Professor Torsten Gerpott vom Lehrstuhl für Unternehmens- und Technologieplanung der Universität Duisburg-Essen.

Von Wolf von Dewitz und Jens Heitmann