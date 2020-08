Aus Berlin gibt es mit Blick auf steigende Corona-Zahlen Vorstöße für ein generelle Pflicht, Mund und Nase auch am Arbeitsplatz zu bedecken. In den großen Firmen in Hannover gibt es so etwas zumindest in Teilbereichen schon – Conti stellt sogar selbst Masken her. Manche Arbeitsplätze scheiden aber aus Sicht der Unternehmer aus.