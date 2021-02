Hannover

Als Jochen Köckler 2012 zur Deutschen Messe stieß, konnten sich noch vier Vorstände durch die gläsernen Wände der Chefetage gegenseitig beim Managen zuschauen. Als Erster machte sich 2017 der Vorstandsvorsitzende Wolfram von Fritsch mit seinen Rückzug aus dem Tagesgeschäft entbehrlich. Für Oliver Frese kam ein Jahr später mit dem Ende der Cebit das Aus – und Andreas Gruchow leitete seinen Abschied ein, als er leichter Hand die Zuständigkeit für die Finanzen aufgab. Damit ist Köckler nun eine Art Herbert Diess der Messe AG.

Die Belegschaft muss mitziehen

Ob der Aufsichtsrat gut beraten ist, in puncto Machtfülle ausgerechnet VW als Vorbild zu nehmen, lässt sich beim Blick in die jüngere Vergangenheit in Zweifel ziehen. Es gilt inzwischen als unstrittig, dass die Art der Alleinherrschaft eines Martin Winterkorn in Wolfsburg Innovationen eher behindert und den Dieselskandal in seiner Dimension maßgeblich mit ermöglicht hat. Trotz dieser Erfahrungen durfte der aktuelle VW-Chef zunächst noch mehr Posten sammeln, bevor die Großaktionäre ein Einsehen hatten und sein überbordendes Ego wieder etwas einhegten.

Hohe Erwartungen können auch mit großer Macht ausgestattete Chefs nur erfüllen, wenn sie die Belegschaft hinter sich und ihre Ziele bringen. Davon sind die Amtsinhaber bei VW und bei der Messe weit entfernt. Beide Manager sind mit besonderen Betriebsräten konfrontiert, für die im Zweifel die Wahrung der Besitzstände einen höheren Wert darstellt als Veränderungen, die ihre Unternehmen nach vorn bringen. Das wissen auch die Anteilseigner. Dass sie sich mit dem Zuschnitt der Führungspositionen dennoch für Konfrontation statt Konsens entschieden haben, zeigt ihre Verzweiflung.

Von Jens Heitmann