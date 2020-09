Die Gewerkschaft sorgt sich um Arbeitsplätze bei MAN in Salzgitter. Sollte das Werk die Fertigung von Achsen und Kurbelwellen für Lastwagen an eine Fabrik im polnischen Krakau abgeben müssen, wären ihrer Einschätzung nach 1400 Stellen gefährdet. Langfristig wäre dann sogar der gesamte Standort in Gefahr, warnt die IG Metall.