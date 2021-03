Hannover

Bei Hauptversammlungen steht der Aufsichtsrat eher selten im Fokus. Während der Vorsitzende des Kontrollgremiums die Sitzung leitet und vor allem dafür zu sorgen hat, dass die Fragesteller ihre Redezeit nicht überschreiten, haben die übrigen Mitglieder in der Regel schon durch ihre Anwesenheit ihre Pflicht erfüllt. Was Aufsichtsräte in der übrigen Zeit konkret tun und nach welchen Kriterien sie ausgewählt werden, erschließt sich den meisten Kleinaktionären nicht – obwohl die Vertreter der sogenannten Kapitalseite von ihnen gewählt werden und ihre Interessen vertreten sollen.

Schon nach wenigen Wochen blank

Bei einem gut geführten Unternehmen überarbeiten sich Aufsichtsräte zu normalen Zeiten eher nicht. Wenn die Strategie stimmt und der Vorstand das operative Geschäft im Griff hat, fällt die Kontrolle vergleichsweise leicht. Eine kleinteilige Kontrolle könnte das Management in so einem Fall fast schon als Misstrauensvotum auffassen. Dabei die richtige Balance zu finden ist keine banale Herausforderung. Meist nehmen Fehlentwicklungen ihren Anfang, wenn noch keine Krisensymptome die gute Stimmung trüben.

Das war auch bei der Tui so. Der Vorstand hat über Jahre die Dividende regelmäßig erhöht, obwohl sich der Konzern das eigentlich nicht leisten konnte. Das rächte sich beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Tui war schon nach wenigen Wochen blank und musste früher als andere Staatskredite in Anspruch nehmen. Verantwortung dafür trägt auch der Aufsichtsrat – es wäre daher nur gerecht, wenn die Kontrolleure wie das Management auf einen Teil ihrer Bezüge verzichteten.

Von Jens Heitmann