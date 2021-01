Hannover

In der niedersächsischen Wirtschaft schwinden die Hoffnungen auf einen spürbaren Aufschwung im laufenden Jahr. Nach einer Umfrage von 14 Arbeitgeberverbänden erwarten die Betriebe aus der Metall- und Elektroindustrie, dem Handel und im Dienstleistungsbereich inzwischen deutlich geringere Umsatzzuwächse als noch im Dezember. „Der für 2021 erhoffte Aufholprozess beginnt von Woche zu Woche wackeliger zu werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, Volker Schmidt, am Freitag in Hannover. Bereits mehr als jedes dritte Unternehmen wolle Personal abbauen. Damit zeichnet sich seit Beginn der Corona-Krise ein Verlust von 55.000 Stellen ab.

Für den wachsenden Pessimismus macht Schmidt auch die Politik verantwortlich. Durch die Diskussionen um eine Verlängerung des Lockdowns wegen anhaltend hoher Infektionszahlen seien die dem Firmen dabei, Investitionen zurückzufahren und Stellen zu streichen. „Täglicher Alarmismus entzieht jeder belastbaren Unternehmensplanung die Grundlage“, sagte Schmidt. Zuweilen sehe es so aus, als herrsche ein politischer Wettbewerb um die Ankündigung noch härterer Maßnahmen bei der Pandemiebekämpfung, ohne dass die dafür notwendigen Fakten vorlägen.

Autoindustrie steht besonders unter Druck

An der Umfrage haben sich 820 Unternehmen beteiligt. Nach einem Produktionseinbruch von 20 Prozent im vergangenen Jahr hatte die Industrie im Dezember noch mit einem Wachstum von 10 Prozent für 2021 gerechnet – inzwischen hofft man nur noch auf 6 Prozent. Händler und Dienstleister hatten nach einem Umsatzminus von einem Drittel im vergangenen Jahr vor wenigen Wochen noch auf ein Plus von 20 Prozent im laufenden Jahr gesetzt, dieser Wert habe sich auf 8 Prozent mehr als halbiert, hieß es.

In der Industrie stehen vor allem die Autohersteller und ihre Zulieferer unter Druck. Die Produktion ist zum dritten Mal in Folge geschrumpft: Während 2017 in Deutschland noch rund 5,6 Millionen Fahrzeuge gebaut wurden, waren es im vergangenen Jahr nur noch 3,5 Millionen – ein Minus von 45 Prozent. „Einen solchen Einbruch hält keine Branche aus“, sagte Schmidt. Noch härter als die Corona-Pandemie treffe die Branche die stetige Verschärfung der Abgaswerte auf EU-Ebene. Möglicherweise drohe bereits 2025 ein Produktionsstopp für Autos mit Verbrennermotor. „Wer so Politik betreibt, ist meilenweit von der Realität in den Betrieben entfernt“, sagte Schmidt.

Mehrwertsteuersenkung fällt bei der Wirtschaft durch

Um nach der Corona-Krise wieder durchstarten zu können, wären aus Sicht der Unternehmen Anreize durch den Fiskus hilfreich. Ganz oben auf der Wunschliste stehen der Umfrage zufolge die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, die zusätzliche Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags und die Senkung der Körperschaftssteuer. Die zwischenzeitliche Senkung der Mehrwertsteuer hingegen ist nach Einschätzung der Betriebe ohne konjunkturelle Impulse geblieben. „Die dafür ausgeschütteten 15 Milliarden Euro werden als Paradebeispiel für die Verschwendung von Steuergeld in die Geschichte der deutschen Finanzpolitik eingehen“, sagte Schmidt.

Von Jens Heitmann