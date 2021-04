In den Tarifverhandlungen für das Kfz-Handwerk in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt fordert die IG Metall 4 Prozent mehr Geld und eine individuelle Wahlmöglichkeit für die Beschäftigten, einen Teil der Lohnerhöhung in mehr Freizeit umzuwandeln. Die Vorschläge der regionalen Tarifkommissionen habe der IG-Metall-Vorstand bestätigt, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die wirtschaftliche Lage in den Werkstätten erhole sich schnell, der Auftragseingang ziehe wieder an, die Werkstätten seien auch weiterhin gut ausgelastet, sagte Verhandlungsführer Markus Wente. „Die Branche rüttelt bereits an ihren Ketten und will losstürmen.“ Die Beschäftigten hätten auch im Lockdown ihre Leistung gebracht oder durch Kurzarbeit Einkommensverluste hingenommen. „In beiden Fällen sind 4 Prozent mehr Geld für zwölf Monate gut begründet und gerechtfertigt“, sagte Wente.