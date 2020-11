Hildesheim.

Bosch in Hildesheim kann im kommenden Jahr keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen. Die Frist zur Kündigung einer entsprechenden Standortvereinbarung ist verstrichen, wie sowohl das Unternehmen als auch der Hildesheimer Bosch-Betriebsrat auf HAZ-Nachfrage bestätigten.

Das ist von besonderer Bedeutung, weil in diesem und vor allem im nächsten Jahr Hunderte von Arbeitsplätzen bei den meisten anderen großen Automobilzulieferern in der Region verloren gehen. Die Firmen begründen ihr Vorgehen vor allem mit der Corona-Krise.

Bei Bosch hatte es vereinzelt Befürchtungen gegeben, das Unternehmen könne seine Standortvereinbarung kündigen, um im nächsten Jahr Hunderte eventuelle Rückkehrer von SEG Automotive leichter loswerden zu können. Doch davon ist im Hildesheimer Wald keine Rede: Die Frist für eine Kündigung zum Jahresende ist bereits verstrichen und verlängert sich dadurch nach Angaben des Unternehmens automatisch um ein Jahr. Es bestehe ohnehin „keine Absicht, sie zu kündigen“.

„Gegenleistungen der Beschäftigten“

Der Betriebsratsvorsitzende Stefan Störmer ist nicht überrascht. Schließlich beinhalte die Vereinbarung für Bosch „auch attraktive Gegenleistungen der Beschäftigten“ – etwa den Verzicht auf Tarifbestandteile. Im Übrigen sei Hildesheim für das Unternehmen „ein wichtiger Zukunftsstandort für die Elektromobilität“. Tatsächlich hat sich das Hildesheimer Werk nach dem Verkauf der Startersparte und der Gründung von SEG Automotive vollständig auf E-Mobilität fokussiert.

Was aber soll das Unternehmen tun, wenn Hunderte ehemalige Boschler bei SEG Automotive die Kündigung bekommen und dann von ihrem Rückkehrrecht zum früheren Arbeitgeber Gebrauch machen wollen? Bosch selbst ziert sich noch mit Aussagen zu dem Thema, dabei gibt es offenbar zwei Optionen. Bosch nimmt die Betroffenen wieder auf – oder zahlt ihnen Abfindungen, um sich quasi von seiner Verpflichtung freizukaufen.

Recht auf Rückkehr

Zum Hintergrund: Bosch hatte im Jahr 2017 seine Starter- und Generatorensparte an den chinesischen ZMJ-Konzern verkauft, der daraus zum Jahresbeginn 2018 die neue Firma SEG Automotive gründete. Die kündigte im Juni mit Blick auf Auftragseinbrüche im Zuge der Corona-Krise an, ihr Werk in Hildesheim aufzugeben. Gut 450 der 550 Mitarbeiter haben für diesen Fall das Recht auf eine Rückkehr zu Bosch, so war es zwischen Unternehmen und Arbeitnehmervertretern vereinbart worden.

Zwischenzeitlich hat SEG angekündigt, doch 58 Arbeitsplätze im Hildesheimer Wald zu erhalten. Was nichts daran ändert, dass die überwältigende Mehrheit der Beschäftigten „nach Hause“ zu Bosch kommen könnte. Das Problem daran: Bosch hat für die Betroffenen gar keine Verwendung, zumindest nicht für alle. Das Werk im Hildesheimer Wald, das inzwischen weitgehend auf Elektromobilität ausgerichtet ist, braucht kein zusätzliches Personal.

Aus Sicht des Bosch-Betriebsrates ist der Fall klar. „Bosch hat sich zur Wiedereinstellung von betriebsbedingt gekündigten SEG-Beschäftigten verpflichtet und muss diese Zusage nun auch einhalten“, sagt der Vorsitzende Störmer. Allerdings könnten die Betroffenen bei Bosch zwischen einer Wiedereinstellung und einer Abfindung wählen. „Bosch könnte also versuchen, ihnen das Rückkehrrecht quasi abzukaufen“, so Störmer.

Von Tarek Abu Ajamieh