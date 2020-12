Berlin/Hannover

Immobilienkäufer müssen künftig nur noch maximal die Hälfte der Maklerprovision zahlen. Dies sieht ein neues Gesetz vor, das an diesem Mittwoch in Kraft tritt. Damit sollen die Kosten bei der Veräußerung von Wohnungen und Häusern gerechter verteilt werden – denn bisher trägt in der Regel der Käufer die gesamte Provision.

Die neue Praxis könnte allerdings auch dazu führen, dass Verkäufer einer Immobilie schon vorher die Hälfte der Maklerprovision auf den Kaufpreis aufschlagen, damit der Erlös am Ende nicht geringer ausfällt als erwartet. Faktisch würden die Käufer dann doch wieder die gesamte Provision zahlen. Eine höhere Kaufsumme hätte zudem zur Folge, dass der Erwerber mehr Grunderwerbssteuer zahlen müsste. Sie beträgt in Niedersachsen derzeit 5 Prozent und wird auf Grundlage des notariell beurkundeten Kaufpreises berechnet. Letztlich würde der Kauf damit etwas teurer.

Dem Gesetzgeber ging es bei der Neuregelung jedoch darum, die Kaufnebenkosten zu verringern, damit mehr Menschen Eigentum erwerben. Zugleich wollte er dafür sorgen, dass sich auch beim Verkäufer ein Kostenbewusstsein bei der Wahl der Maklerdienstleistung durchsetzt. Denn bisher galt in fast allen Bundesländern die Regel, dass ausschließlich der Käufer die Provision zahlt.

IVD erwartet mehr Transparenz

Beim Immobilienverband IVD-Nord begrüßt Vorstandsmitglied Maria del Carmen Weber die Änderung. „Sie wird für mehr Transparenz sorgen“, sagt sie. In ihrem hannoverschen Maklerbüro praktiziere sie die Neuregelung bereits seit Jahresbeginn freiwillig.

Für eine Entlastung von Immobilienkäufern bei den Provisionen hatte sich anfangs die SPD eingesetzt, um den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern. Hier liegt Deutschland im europäischen Vergleich weit zurück. Die SPD wollte ursprünglich ein Bestellerprinzip, wie es auf dem Mietmarkt seit 2015 gilt: Wer den Makler beauftragt, solle dafür zahlen. Doch damit stießen die Sozialdemokraten auf Widerstand der Union. Am Ende entstand mit den geteilten Provisionen ein Kompromiss.

Schriftlicher Maklervertrag

Damit das Gesetz nicht umgangen wird, sind darin genaue Regeln vorgeschrieben. So muss der Immobilienkäufer seinen Anteil der Provision erst dann überweisen, wenn der Verkäufer seine Zahlung nachgewiesen hat. „Damit ist es künftig nicht mehr möglich, dass Verkäufer die volle Provision auf den Käufer abwälzen“, heißt es im Beschluss des Bundesrats. Neu ist auch, dass für Maklerverträge über Häuser und Wohnungen künftig die Schriftform vorgeschrieben ist, um Unklarheiten zu vermeiden.

IVD-Nord-Vorstandsmitglied del Carmen Weber rechnet damit, dass Verkäufer künftig noch genauer bewerten, welche Dienstleistung sie vom Immobilienmakler erwarten. Oft gehe es nicht nur um den reinen Verkauf der Immobilie, sondern vorab um präzise Recherchen etwa zu Mängeln, Baulasten oder Unterlagen. „Viele Kollegen jammern wegen der Neuregelung. Aber für unseren Berufsstand wird sich die Kostentransparenz durchaus positiv auswirken.“

Insgesamt gilt die Maklerprovision in Deutschland als relativ hoch. In Schweden, den Niederlanden oder Großbritannien liege die Provision oft bei 2 Prozent des Kaufpreises oder darunter, sagt Michael Voigtländer, Immobilienexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW). „Ob es auch in Deutschland zu solchen Provisionen kommen wird, ist ungewiss.“ Als sicher erscheine aber, dass „ein verstärkter Preiswettbewerb einsetzen wird“. Denn nun habe der Verkäufer ein echtes Interesse, über die Courtage zu verhandeln, da sie auch ihn treffe.

Von Conrad von Meding und Alexander Sturm