Die mögliche neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland die Schlagzahl erhöhen. Dies erklärten Spitzenpolitiker der Parteien beim IG-BCE-Kongress in Hannover. Kanzlerkandidat Olaf Scholz versprach, alles dafür zu tun, dass keine Stromlücke entsteht.