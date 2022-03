Hannover

Bis zuletzt hat Volkswagen alles dafür getan, um die Spannung hochzuhalten. Damit das genaue Design des ID.Buzz möglichst lange im Dunkeln bleibt, wurde der neue Elektro-Bulli im Testmodus noch ein bisschen besser getarnt als andere Prototypen. Flirrende Farbmuster sorgten dafür, das Aussehen bis zur offiziellen Premiere so gut wie möglich zu verschleiern: Der Überraschungsfaktor gilt als wichtiger Kaufimpuls – im besten Fall erstaunt der erste Eindruck die Kunden so sehr, dass Fragen nach Akkuleistung und Reichweite gar nicht erst aufkommen.

Tarnung ist alles: Die farbige Musterung der Testfahrzeuge sollte möglichst viel von der Form verschleiern. Quelle: Conradvon Meding

Für VW ist der ID.Buzz mehr als nur ein neues Modell unter vielen: Seit der erste Bulli mitten im Wirtschaftswunder vom Band gerollt ist, transportiert er auch ein besonderes Lebensgefühl. „Freiheit – das ist ein Bulli mit vollem Tank und dem Meer vor der Frontscheibe“, findet Konzernchef Herbert Diess. Diese Wahrnehmung möchte man wachhalten; gerade mit Blick auf künftige Mobilitätsdienste knüpft der Konzern hohe Erwartungen an den ID.Buzz: Selbstfahrende Bullis könnten beispielsweise als Robotertaxi fungieren, etwa im Shuttle-Service Moia. „Der elektrische Bulli ist ein Teil der Zukunft des innerstädtischen Verkehrs“, sagte Carsten Intra, Vorstandsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), am Mittwoch bei der Präsentation.

Auch im Werk musste der ID.Buzz in Deckung gehen: Um Schnappschüsse von Mitarbeitern zu verhindern, wurden Modelle in Stöcken mit Folien verhängt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der ID.Buzz entscheidet auch über die Zukunft von Stöcken

Für das Stammwerk von VWN in Hannover geht es beim ID.Buzz noch um mehr – nämlich die eigene Zukunft. Noch lebt man in Stöcken gut von der sechsten Generation des Transporters, doch von 2024 an wird der T6.1 vom Partner Ford in der Türkei gebaut – damit fällt am hiesigen Standort etwa die Hälfte der Produktion weg. Die Lücke füllen soll vor allem der neue Elektro-Bulli: Für das laufen­de Jahr sind zunächst nur rund 12.500 Fahr­zeu­ge geplant, schon 2023 sollen es bis zu 60.000 ID.Buzz werden – Ende des Jahr­zehnts dann mehr als 100.000 Stück. Der neue Multivan T7 soll mittelfristig bis zu 70.000 Exemplare beisteuern, hinzu kommen elektrische Oberklassemodelle für die Konzernschwestern Audi und Bentley. Auch eine Campingvariante des ID.Buzz sowie ein T7-Hybridmodell mit stärkerer Batterie sind geplant.

Roboter übernehmen bei VWN immer mehr Aufgaben: Projektleiter Holger Wientjes plant den Umbau der Produktion. Quelle: Tim Schaarschmidt

Stöckener VWN-Werk gleicht einer Großbaustelle

Das Stöckener Werk gleicht einer Großbaustelle: Um Platz für den ID. Buzz zu schaffen, musste die werkseigene Akademie nach Langenhagen verlagert werden, damit an ihrer Stelle ein Logistikzentrum entstehen konnte. Die alten Produktionsanlagen für den Amarok wurden demontiert, der Pick-up wird nur noch in Südafrika gefertigt. Für die neuen Audi- und Bentley-Modelle mussten Logistikschuppen weichen. „Der Umbruch ist gewaltig“, sagt der zuständige Planungsleiter der Marke VWN, Holger Wientjes. „Soviel wie in den letzten drei und in den nächsten drei Jahren haben wir in den vergangenen beiden Jahrzehnten nicht verändert.“

VWN treibt die Automatisierung im Stammwerk voran

Auch für die Beschäftigen ändert sich viel. VWN nutzt den Wandel der Modellpalette, um die Automatisierung im Werk voranzutreiben. Insbesondere im Karosseriebau übernehmen Roboter immer mehr Aufgaben – auch deshalb wird die Belegschaft bis 2029 um fast ein Drittel auf gut 10.000 Mitarbeiter schrumpfen. „Wir kommen zunehmend weg von monotonen Tätigkeiten“, sagt Wientjes. „Weniger Mitarbeiter werden künftig immer mehr Verantwortung und kreative Tätigkeiten übernehmen.“ Schulungen prägen den Alltag im Werk inzwischen ebenso wie die Umbauten in der Fertigung.

Fabrik ohne Menschen: Bei VWN in Stöcken läuft vor allem in der Logistik schon vieles wie von allein Quelle: Tim Schaarschmidt

ID.Buzz statt T6.1: In der Belegschaft überwiegt der Optimismus

Nach anfänglicher Skepsis in der Belegschaft – hervorgerufen durch den absehbaren Verlust des Brot- und Butterautos T6.1 – überwiegt in Stöcken inzwischen der Optimismus. Der Glaube an den Erfolg des D.Buzz basiert auf einer Mischung aus Nostalgie und Markterkundung. Aus der Vergangenheit gebe es eine hohe emotionale Bindung der Kunden an den Bulli, sagt VW-Markenchef Ralf Brandstätter. Zudem verfüge der Konzern mit dem neuen Modell über ein „Alleinstellungsmerkmal“, heißt es in Hannover. Konkurrenten hätten noch keine Transporter und Kleinbusse im Angebot, die durchgängig als Elektrofahrzeug entwickelt und konzipiert wurden. Umgewandelte Verbrennermodelle, die nachträglich mit einem Elektroantrieb ausgestattet werden, seien weniger attraktiv.

ID.Buzz in zwei Varianten Den ID.Buzz gibt es in zwei Varianten – das Modell „People“ ist für Privatkunden gedacht, die auch einen Multivan von Volkswagen kaufen könnten. Der ID.Buzz „Cargo“ soll eine Art Lastesel für Handwerker sein, als Alternative zum Transporter. Beide Varianten haben einen vollelektrischen Heckantrieb, der Motor bietet 204 PS und 310 Newtonmeter Drehmoment für eine ansprechende Beschleunigung. Schneller als 145 Kilometer pro Stunde fährt der ID.Buzz aber nicht – auch weil sonst der Akku früh schlapp machen würde. Zur Reichweite schweigt Volkswagen noch, sie wird auf 250 und 350 Kilometer geschätzt. Der ID.Buzz „People“ ist ein Fünfsitzer, der „Cargo“ hat vorn drei Plätze. Die Modelle sind 4,71 Meter lang, in den Kofferraum passen bis zu 1120 Liter Gepäck.

Branchenkenner: Nicht jedes Retro-Modell kann an alte Erfolge anknüpfen

Diese Zuversicht teilen nicht alle Branchenkenner. „Der ID.Buzz kann durchaus ein neuer Kultwagen werden“, sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management. „Aber die Erinnerung an eine glorreiche Vergangenheit allein macht ihn noch nicht zu einem Selbstläufer.“ Volkswagen habe das selbst schon mit dem „New Beetle“ erfahren, mit dem der Konzern an die Erfolgsgeschichte des VW-Käfer anknüpfen wollte. Am Ende musste man das Retro-Modell wieder einstellen. Auch der Versuch, einen Kleinbus auf den Markt zu bringen, sei mit dem „Microbus“ bereits einmal gescheitert, sagt Frank Schwope, Automobil-Analyst bei der Norddeutschen Landesbank.

Im Herbst soll der ID.Buzz bei den Händlern stehen

Der Praxis-Test erfolgt im Herbst: Dann sollen die Pkw-Variante des ID.Buzz und der ID.Buzz Cargo für Handwerker bei den Volkswagen-Händlern stehen – wenn alles nach Plan läuft. Aktuell hat VWN für Stöcken Kurzarbeit beantragt, weil Kabelstränge von Zulieferern aus der Ukraine fehlen. Vom nächsten Montag steht die Produktion vorerst für zwei Wochen still. Ein Schnäppchen wird der Elektro-Bulli nicht, auch wenn sich VW darüber offiziell noch in Schweigen hüllt: Die Pkw-Variante dürfte in Deutschland zwischen 50.000 und 60.000 Euro kosten.