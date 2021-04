Hannover

Die VGH Versicherungen haben im Corona-Jahr 2020 ihre Beitragseinnahmen gesteigert – von 2,47 auf 2,82 Milliarden Euro. Zu dem Wachstum beigetragen hat allerdings auch ein Sondereffekt: Durch die vollständige Übernahme der Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) habe das Beitragsvolumen um mehr als 300 Millionen Euro zugelegt, teilte die VGH am Mittwoch mit.

Einerseits musste der Versicherer im vergangenen Jahr wegen der verringerten Mobilität der Menschen und des Trends zum Home­office weniger Schäden in der Autoversicherung oder aus Einbrüchen abdecken. Auf der anderen Seite belasteten geringere Kundenkontakte und „pandemiebedingt erschwerte Vertriebsbedingungen“ das Unternehmen, wie Vorstandschef Ulrich Knemeyer erklärte. So blieb der Abschluss von Neuverträgen in manchen Bereichen unter den Erwartungen. Hinzu kamen die anhaltenden Niedrigzinsen, die auf das Geschäft mit Kapitalanlagen drücken. Der Gewinn der drei VGH-Kernbereiche verringerte sich von 192 auf 176 Millionen Euro.

Wegen der Pandemie teilweise Beiträge gestundet

In der Landschaftlichen Brandkasse schrumpfte der Bruttoüberschuss bei stagnierenden Beitragseinnahmen von 80 auf 61 Millionen Euro. Im hart umkämpften Geschäft mit Kfz-Versicherungen sanken die Beiträge den Angaben zufolge um 3,6 Prozent. Bei den Lebensversicherungen ging das Neugeschäft im Vorjahresvergleich um 12,2 Prozent zurück. Der Überschuss der Provinzial Leben blieb jedoch – bei leicht gestiegenen Beiträgen – mit 101 Millionen Euro etwa auf dem Vorjahresniveau. Zuwächse erzielte die Versicherungsgruppe bei der Krankenversicherung: Dort kletterten die Einnahmen um 9,4 Prozent auf 85 Millionen Euro. Der Überschuss fiel mit 14 Millionen Euro um 3 Millionen Euro besser aus als 2019.

Kunden wegen der Pandemie entgegengekommen: VGH-Vorstandsvorsitzender Ulrich Knemeyer. Quelle: Patrice Kunte

Wegen der Pandemie sei das Unternehmen den Kunden zum Teil mit abgesenkten Tarifen, dem Verzicht auf Beitragsanpassungen und Stundungen entgegengekommen, sagte Vertriebsvorstand Frank Müller. So habe die VGH Gewerbetreibenden und Gastronomen bei coronabedingten Betriebsschließungen mit freiwilligen finanziellen Leistungen geholfen. Zudem hätten Gewerbekunden die Kfz-Versicherungen ruhen lassen können, wenn ihre Fahrzeugflotten ungenutzt blieben. In der Brandkasse musste die VGH die Folgen der Februarstürme „Sabine“ und „Victoria“ sowie mehrerer Großfeuer bewältigen.

Bewusstsein der Kunden für plötzlich eintretende Krisen geschärft?

Knemeyer nimmt an, dass der Bedarf an ergänzender Absicherung durch die Corona-Erfahrungen zunehmen könnte. Die Pandemie „dürfte das Bewusstsein für plötzlich eintretende Risiken geschärft haben: Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Arbeitsplatzverlust, Tod Angehöriger oder existenzbedrohende Geschäftsverluste.“ Auch das Onlinegeschäft der Konkurrenten müsse man im Blick behalten: „Wir haben uns einem schärferen digitalen Verdrängungswettbewerb zu stellen.“

Von Conrad von Meding und Jan Petermann