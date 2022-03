Hannover

Der Versicherungskonzern Talanx hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn um die Hälfte erhöht und damit erstmals mehr als eine Milliarde Euro verdient. Trotz der Folgen des Ukraine-Krieges für die Kapitalmärkte, steigender Corona-Infektionszahlen, hoher Inflation und der zunehmenden Gefahr weiterer Naturkatastrophen halte das Management an dem Vorhaben fest, den Überschuss im laufenden Jahr auf bis zu 1,15 Milliarden Euro zu steigern, sagte Vorstandschef Torsten Leue am Montag bei der Bilanzvorlage in Hannover. „Wir haben geliefert, was wir versprochen haben.“

Ursprünglich hatte sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die „Schallmauer“ von einer Milliarde Euro Gewinn erst 2022 zu erreichen. Dass dies nun schon ein Jahr eher gelungen ist, führt Leue vor allem auf die positive Entwicklung des sogenannten Erstversicherungsgeschäfts zurück. Mit seiner Marke HDI versichert der Konzern Privat-, Firmen- und Industriekunden; die Tochter Hannover Rück zählt zu den weltweit führenden Rückversicherern und ist der größte Gewinnbringer. Im vergangenen Jahr trugen die Erstversicherungsaktivitäten 45 Prozent zum Konzernergebnis bei – 2018 waren es noch weniger als ein Drittel gewesen. Die Bruttoprämieneinnahmen von Talanx legten insgesamt um 10,7 Prozent auf 45,5 Milliarden Euro zu.

„Wir haben geliefert, was wir versprochen haben“: Talanx-Chef Torsten Leue. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Fortschritte im Industriegeschäft

Vor allem das Industriegeschäft war über Jahre hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Talanx nahm hier weniger Prämien ein, als man für die Regulierung von Schäden ausgeben musste. Im vergangenen Jahr sei der Geschäftsbereich seinem Anspruch nähergekommen, „eine tragende Säule unseres Konzerns zu sein“, heißt es in einem Brief Leues an die Aktionäre. Trotz erheblicher Großschäden verdreifachte sich der operative Gewinn der Sparte auf 196 Millionen Euro.

Allein nach der Flutkatastrophe infolge des Tiefdruckgebiets „Bernd“, das unter anderem das Ahrtal verwüstete, meldeten Kunden der Industrieversicherung 681 Schäden. Insgesamt hat sich die Belastung durch aus Naturkatastrophen resultierenden Großschäden in dem Geschäftsbereich im vergangenen Jahr von 148 auf 237 Millionen Euro erhöht. Dank einer Bereinigung des Policenportfolios sei dennoch der „Turnaround“ gelungen, sagte Vorstandsmitglied Edgar Puls. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen in der Sparte stärker als im Gesamtkonzern – um 13,6 Prozent auf etwa 7,6 Milliarden Euro.

Dividende soll weiter steigen

Die Belastungen durch die Corona-Pandemie sind zuletzt deutlich gesunken. Im vergangenen Jahr verbuchte Talanx noch coronabedingte Schäden in Höhe von rund 600 Millionen Euro – 2020 waren es 1,5 Milliarden Euro gewesen. Gleichzeitig verringerten sich aber auch die positiven Effekte, die sich durch die weltweiten Lockdowns ergaben – beispielsweise weniger Verkehrsunfälle. Die Talanx stelle sich darauf ein, dass die Pandemie in der Personenrückversicherung wegen der anhaltend hohen Zahl an Todesfällen weiterhin negativ zu Buche schlagen werde, hieß es.

Wie bereits im November ins Aussicht gestellt, soll die Dividende von 1,50 auf 1,60 Euro je Aktie steigen. Talanx verfolge das Ziel, die Ausschüttung jedes Jahr um 5 Prozent zu erhöhen, sagte Leue. „Wir sind eine Wachstumsaktie.“ Größter Aktionär der Talanx ist mit 79 Prozent der HDI V. a. G. – ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen Anteile befinden sich im Streubesitz.