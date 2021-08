Hannover

Der Drogerieunternehmer Raoul Roßmann warnt vor einer zunehmenden Verödung der Innenstädte und fordert deshalb Hürden für den Onlinehandel – besonders für die ganz großen Anbieter wie Amazon. „Denkbar wären die Einführung einer Paketsteuer oder höhere Mehrwertsteuersätze für Unternehmen mit einem hohen Umsatzanteil im Onlinehandel“, sagte der Geschäftsführer der Burgwedeler Drogeriekette Rossmann dem „Handelsblatt“.

„Innenstädte nicht ganz aufgeben“

„Wenn ich für ein online bestelltes Paket 5 Euro mehr bezahlen muss, als wenn ich die Produkte stationär erwerbe, dann überlege ich genau, ob es mir das wert ist“, erklärte Roßmann. Er räumte ein, dass dies eine radikale Lösung wäre. Aber es wäre die einzige, „die uns davor bewahrt, Milliarden in die Innenstädte zu pumpen, beispielsweise um künstlich Mieten zu reduzieren“.

Er wolle den Strukturwandel hin zum Onlinehandel nicht verhindern, betonte Roßmann in dem Interview. „Das ist auch gar nicht möglich, aber die Innenstädte ganz aufzugeben halte ich für einen großen Fehler.“ Man müsse den Wandel jedoch bremsen, „um dem stationären Handel die Chance zu geben, sich auf diese Entwicklung einzustellen“.

„Bequemer und schneller“

Der Zustand der Innenstädte sei betrüblich, sagte der Unternehmer. Die stationären Geschäfte seien erst dann uninteressanter geworden, als der Internethandel aufkam. „Denn der Onlinehandel hat dieselben Produkte, bietet aber zugleich den Vorteil, bequemer und schneller zu sein.“ Dies sei bei vielen Produktgruppen ein unschlagbares Argument – und er sei „heilfroh“, dass Lebensmittel und Drogeriewaren nicht dazugehörten.

Bei Rossmann sei der Onlineanteil am Geschäft immer noch „niedrig einstellig“. „Er wächst auch coronabedingt stark, aber auch nicht so stark, dass wir in eine Konkurrenzsituation mit unserem Filialgeschäft kämen.“

Von dis