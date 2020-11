Hannover

Weniger Zahlungen mit Bargeld, mehr mit der Karte. Die Banken versprachen sich einst von der Geldkartenfunktion, das bargeldlose Zahlen voranzutreiben. Noch immer ist diese Sonderfunktion auf der EC-Karte im Umlauf – allerdings handelt es sich mittlerweile um ein Auslaufmodell.

Die Sparkasse gibt seit dem 1. Juli keine Girokarten mit Geldkarten-Funktion mehr aus, bis Ende 2024 können Besitzer alter Karten diese jedoch noch nutzen. Die Commerzbank stellte den Dienst zum 1. Oktober ein. Dort können Kunden die Funktion noch so lange verwenden, bis ihre Girokarte abläuft. Die Hannoversche Volksbank gibt die Karte sogar schon viel länger nicht mehr heraus. Die letzten Girokarten mit Geldkartenfunktion sind dort 2017 abgelaufen.

Kartenzahlung ohne PIN

Eingeführt wurde die Prepaid-Funktion auf der Girokarte 1996. Vor allem für kleine Beträge sollte die Geldkarte genutzt werden. Die PIN musste und muss dabei nicht eingegeben werden. Das Besondere aber: Sie müssen dafür vorab ein Guthaben einzahlen. Das Limit liegt bei 200 Euro. Zu erkennen ist die Karte an dem goldfarbenen Chip auf der Vorderseite und einem blau-roten Symbol auf der Rückseite. Die meisten Girokarten der großen Hausbanken waren mit dieser Funktion ausgestattet. Seit 2012 ziert die Karte zusätzlich das hellblaue „girogo“-Logo, was für kontaktloses Zahlen steht.

Die Parkautomaten in Hannover, hier am Schiffgraben, funktionieren noch mit Geldkarte. Quelle: Thea Schmidt

Neuere Technologien als Ersatz

Doch warum hat sich das Modell nicht durchgesetzt? Der Hannoverschen Volksbank zufolge war es für viele Kunden schlichtweg zu umständlich, das Geld zunächst auf die Karte laden zu müssen. Außerdem hat inzwischen eine nutzerfreundlichere Variante die Geldkarte abgelöst: Seit etwa drei Jahren verbreitet sich das kontaktlose Zahlen mittels NFC-Chip in Deutschland zunehmend. Auch Zahlungen mit dem Smartphone erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. „Diese Technologie ist sicher, schnell und einfach. Karte oder Telefon an das Lesegerät halten – fertig“, sagt Marko Volck von der Hannoverschen Volksbank. Vor allem die Corona-Pandemie hat dem Zahlungsmittel noch einmal Aufwind gegeben.

Auch die Sparkasse hält die Geldkarte für überholt. Sprecherin Dagmar Lietz zufolge ist das kontaktlose Bezahlverfahren einfach beliebter. Wie groß die Nachfrage nach der Geldkarte denn mal gewesen sei? „Nie übermäßig stark“, sagt Dagmar Lietz.

Parken und Bahnfahren mit der Geldkarte ?

Obwohl sich die Geldkarte nie wirklich durchgesetzt hat, wurde sie in einigen Bereichen dennoch verwendet. Vor allem für Park- und Fahrkartenautomaten kam und kommt sie zum Einsatz. In Hannover machten hierzu die Tix- und Müx-Automaten Schlagzeile, die die Üstra Anfang der 2000er-Jahre betrieb. Dort konnten Fahrgäste mit Münzen zahlen – und mit der Geldkarte. Die Automaten hat die Üstra längst ersetzt, schon seit 2009 können Kunden bequem mit EC-Karte zahlen. Parkautomaten, wie sie im Innenstadtbereich und in den Randbezirken zu finden sind, funktionieren hingegen weiterhin mit der Geldkarte. Immerhin, auch mit einer Handy-App kann man dort ein Parkticket erwerben. Eine normale Zahlung mit Giro- oder Kreditkarte ist hingegen nicht möglich.

Von Thea Schmidt