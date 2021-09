Hannover

Die Deutsche Messe blickt nach einer schwierigen Zeit zuversichtlich ins neue Jahr. Nachdem das Geschäft seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nahezu komplett zum Erliegen gekommen ist, zeichnet sich für die ersten wieder geplanten Großveranstaltungen ein steigendes Interesse ab.

Sowohl für die Domotex im Januar als auch für die Ende Februar beginnende Agritechnica und die Hannover Messe im April gebe es „sehr positive Signale“ der Aussteller, sagte Vorstandschef Jochen Köckler. „Bleibt es bei diesen Vorzeichen, ist Hannover im kommenden Jahr endlich wieder Messestadt mit echtem Messe-Feeling.“ Laut der Niedersächsischen Corona-Verordnung sind Veranstaltungen wieder auf dem Gelände möglich.

Derzeit steckt die Messe AG tief in den roten Zahlen. Bei einem Umsatz von zusammen rund 200 Millionen Euro im vergangenen und im laufenden Jahr werden für diese Zeit unter dem Strich Verluste von insgesamt 125 Millionen Euro erwartet. Dass das Minus nicht noch größer ausfällt, sei auf die Einnahmen durch das auf dem Messegelände errichtete Corona-Behelfskrankenhaus und das wieder angelaufene Messegeschäft in China zurückzuführen, hieß es. Nur dank eines von den Anteilseignern Stadt Hannover und Land Niedersachsen verbürgten Notkredits konnte man eine Insolvenz abwenden. Im Gegenzug sollen die Kosten deutlich sinken und rund 200 von 738 Arbeitsplätzen wegfallen.

Messekalender prall gefüllt

Freut sich über „sehr positive Signale“ der Aussteller“: Messe-Chef Jochen Köckler. Quelle: Rainer Dröse

Weil mehrere Messen, die im laufenden Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnten, auf 2022 verschoben wurden, ist der Veranstaltungskalender prall gefüllt. Neben den drei großen Branchenschauen in den ersten Monaten stehen mit der Ideen-Expo, der IAA Nutzfahrzeuge, der Feuerwehrmesse Interschutz und der Eurotier noch vier weitere Veranstaltungen auf dem Programm, die in normalen Jahren mehrere Hunderttausend Besucher auf das Gelände locken.

Wegen der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie bleibt die Deutsche Messe AG bei ihren Planungen aber vorsichtig. Der Umsatz könne sich auf rund 200 Millionen Euro verdoppeln, verlautete aus Aufsichtsratskreisen. Unter dem Strich werde aber ein Verlust von knapp 25 Millionen Euro erwartet.

Für die Domotex, auf der Teppiche und andere Fußbodenbeläge präsentiert werden, hätten sich bereits viele Aussteller aus Deutschland, der Türkei und weiteren europäischen Ländern angemeldet, sagte ein Messe-Sprecher. Wegen der Einschränkungen im Reiseverkehr erwarte man aber eine deutlich geringere Teilnahme von Unternehmen und Besuchern aus China. Im Januar 2020 waren kurz vor dem ersten Corona-Lockdown rund 1400 Aussteller und mehr als 33.000 Besucher zur Domotex nach Hannover gekommen. Für 2022 rechnen die Veranstalter mit rund 800 Ausstellern.

90 Prozent der Fläche belegt

Deutlich optimistischer ist die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft mit Blick auf die Agritechnica, die vom 27. Februar bis 5. März dauern soll. Schon jetzt seien 90 Prozent der Ausstellungsfläche belegt – es würden 2000 Aussteller erwartet. „In kaum einer anderen Branche sind Unternehmen, Kunden und Organisationen so eng miteinander vernetzt wie in der Landwirtschaft“, sagte der Vorsitzende des Agritechnica-Beirats, Anthony van der Ley, der auch Geschäftsführer des Landtechnikspezialisten Lemken ist. Im November 2019 waren 2800 Aussteller und knapp 450.000 Besucher zur weltgrößten Agrarmesse nach Hannover gekommen.

Im Jahr 2019 herrschte auf der Landtechnikmesse Agritechnica ein dichtes Gedränge in den Messehallen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

„Lust auf Messen“

Auch für die Hannover Messe Ende April rechnen die Veranstalter mit einem regen Interesse. Vor allem Aussteller aus Deutschland und anderen EU-Staaten hätten signalisiert, dass ihre Stände ähnlich groß ausfallen sollen wie vor der Corona-Pandemie, sagte Messe-Chef Köckler. Bei den Kunden sei die Lust auf Messen und persönliche Treffen deutlich zu spüren.

In diesem Jahr konnte die Industrieschau nur digital stattfinden, online waren rund 95.000 Teilnehmer dabei. In Bezug auf die mediale Aufmerksamkeit sei das zwar ein „sensationeller Erfolg“ gewesen, verlautete aus dem Ausstellerbeirat. „Aber die Zahl der Abschlüsse war fast gleich null.“ An der Hannover Messe 2019 hatten sich knapp 6200 Aussteller und 211.000 Besucher beteiligt.

Von Jens Heitmann