Hannover

Kurz vor dem 150. Geburtstag seines Konzerns zieht Continental-Chef Nikolai Setzer die Zügel straffer. Der Autozulieferer werde das Geschäft mit Fahrzeugkomponenten wie Bremsen, Sensoren und Software „umfassend neu ausrichten“, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Vom nächsten Jahr an solle die Führung des zuletzt defizitären Geschäftsbereichs Automotive bei Setzer allein liegen – die Vorstände Helmut Matschi und Frank Jourdan scheiden vorzeitig aus. Gleichzeitig wird auch die Struktur in den Gummi-Sparten neu justiert. „In unserem Jubiläumsjahr haben wir die strategischen Weichen gestellt für ein neues, erfolgreiches Kapitel unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Setzer.

Vorstandsmitglied Frank Jourdan hört früher auf als geplant. Quelle: Continental

Der Umbau bei Automotive hatte sich schon länger abgezeichnet. Setzer war im vergangenen Jahr vom Aufsichtsrat als Sprecher des neu geschaffenen Managementboards der Sparte installiert worden, um das Geschäft auf Vordermann zu bringen. Von Innovationen beim automatisierten Fahren und der Software für Autos erhofft sich Continental attraktive Margen – doch davon ist Automotive noch weit entfernt. Im zweiten Quartal dieses Jahr fielen sogar Verluste an. Erst seit seiner Berufung zum Konzernchef Ende 2020 war der Führungsanspruch von Setzer jedoch eindeutig.

Vorstandsmitglieder Helmut Matschi scheidet Ende des Jahres aus. Quelle: Continental

Wichtiges Software-Geschäft

Nach der kürzlich erfolgten Abspaltung der Antriebssparte Vitesco werde Continental künftig „von drei starken, gleichberechtigten und unabhängigen Unternehmensbereichen getragen“, sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. Dazu zählen neben der Automotive-Sparte das Reifengeschäft sowie die Kautschuk- und Kunststoffspezialisten von Contitech.

Reifen und Contitech sind im Konzern bisher zusammengefasst – in Zukunft werden sie zwei eigenständige Geschäftsbereiche sein. „Wir reduzieren Komplexität und erhöhen unsere Geschwindigkeit und Transparenz“, sagte Setzer. Insbesondere im Bereich Software werde Continental seine Kompetenzen stärker bündeln als bisher.

Betriebsrat befürwortet Umbau

Bei den Arbeitnehmervertretern stößt der Umbau auf Zustimmung. „Wir haben diesen Schritt schon vor mehr als einem Jahr gefordert“, sagte Konzernbetriebsratschef Hasan Allak. „Es ist richtig und konsequent, Fürstentümer aufzulösen und damit grundsätzlich die Struktur der Strategie folgen zu lassen.“ Der Vorstand dürfe die organisatorischen Veränderungen aber nicht als Vorwand für einen weiteren Personalabbau nutzen. Schon jetzt seien viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung mit Projekten überlastet. „Aberhunderte Kolleginnen und Kollegen arbeiten über dem Anschlag daran, die Folgen der Chip-Krise zu meistern“, sagte Allak.

Jobabbau dauert länger

Im Zuge der laufenden Neustrukturierung stellt Continental weltweit 30.000 Arbeitsplätze zur Disposition – 13 000 davon in Deutschland. Neben dem Reifenwerk in Aachen will der Konzern auch andernorts Fabriken schließen oder die Zahl der Beschäftigten verringern. Nach Protesten der Belegschaft und der Gewerkschaften lässt sich das Management mit den Maßnahmen jedoch länger Zeit als ursprünglich geplant.

Von Jens Heitmann