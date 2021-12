Der Dienstleister Arvato mietet eine weitere Halle am Kronsberg, um dort die Logistik für zwei Mode- und Lifestylemarken abzuwickeln – angeblich Puma und Rituals. Das Unternehmen hat allerdings Schwierigkeiten, genügend Fachkräfte zu finden.

