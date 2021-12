Hannover: Absage der Agritechnica steht unmittelbar bevor

Hannover

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stehen weitere Messeabsagen unmittelbar bevor. Nachdem der Termin für die Bodenbeläge-Messe Domotex im Januar bereits gestrichen worden ist, soll offenbar auch die für Ende Februar geplante Agritechnica ausfallen. Nach HAZ-Informationen will die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die Aussteller darüber in Kürze informieren. Auch für die Ende April vorgesehene Hannover Messe suchten die Veranstalter bereits nach einem Ausweichtermin, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mit.

Mit Blick auf die Agritechnica hatte die DLG kürzlich noch Optimismus verbreitet. Für die vom 27. Februar bis 5. März geplante Messe seien 90 Prozent der Ausstellungsfläche belegt, bis zu 2000 Aussteller hätten ihr Kommen zugesagt, man hoffte auf bis zu 330.000 Besucher. Angesichts der aktuell stark steigenden Infektionszahlen sei an eine Veranstaltung auf dem Messegelände aber nicht mehr zudenken, hieß es jetzt von Ausstellerseite. Offiziell halten sich die Veranstalter noch bedeckt: „Wir beobachten die Entwicklung der Corona-Pandemie aktuell sehr genau und stehen mit den Behörden, dem Ausstellerbeirat und den Ausstellern in engem Kontakt“, sagte ein DLG-Sprecher.

Aussteller suchen neuen Termin für Hannover Messe

Deutlich pessimistischer als noch vor wenigen Wochen blicken auch die Aussteller der Hannover Messe auf das Frühjahr. Nach zwei Jahren im Ausnahmezustand soll das Branchentreffen für Industrietechnik und Maschinenbau bisher vom 25. bis 29. April wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Mit 17 Hallen sollen nur zwei weniger belegt sein als bei der Industrieschau 2018, der eine ähnliche Konzeption zugrunde lag. 2020 war die Messe wegen Corona ausgefallen, in diesem Jahr lief sie als Digitalformat – online waren rund 95.000 Teilnehmer dabei. An der Hannover Messe 2019 hatten sich knapp 6200 Aussteller und 211.000 Besucher beteiligt.

Für die Aussteller sei eine weitere reine Onlineversion keine attraktive Alternative, hieß es vonseiten der Branchenverbände. Eine Absage der Veranstaltung käme für die Branche aber auch nicht infrage. Deshalb seien die Veranstalter und die Vertreter der Unternehmen auf der Suche nach einem neuen Termin im Sommer. „Wir stehen im ständigen Austausch mit den Ausstellern und werden bis Mitte Januar gemeinsam entscheiden, wann die Hannover Messe stattfinden kann“, sagte ein Messe-Sprecher.

Eine Verschiebung der Agritechnica ist keine Alternative

Für die Agritechnica ist eine Verschiebung offenbar keine Option. In den Sommermonaten hätten Landwirte andere Prioritäten als einen Messebesuch, hieß es vonseiten der Aussteller. Da die DLG im November in Hannover die Messe Eurotier eröffnen will, könne die nächste Agritechnica wohl erst im Herbst 2023 stattfinden, sagte ein Beteiligter – also vier Jahre nach der letzten Agrarschau, zu der 2800 Aussteller und knapp 450.000 Besucher nach Hannover kamen.

Die Deutsche Messe ist bisher besser durch die Corona-Krise gekommen als befürchtet. Für das laufende Jahr werde nur ein Verlust von rund 30 Millionen Euro erwartet, war kürzlich aus dem Aufsichtsrat verlautet – ursprünglich hatte man mit einem doppelt so hohen Minus kalkuliert. Für das kommende Jahr plant die Gesellschaft bei einem Umsatz von 236 Millionen Euro mit einem Verlust von 23 Millionen Euro – Voraussetzung dafür sei jedoch der Neustart des Messegeschäfts, hieß es.

Von Jens Heitmann