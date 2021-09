Hannover

Im niedersächsischen Handwerk sind noch viele Ausbildungsplätze frei. Nach einer Umfrage der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN) unter 1400 Betrieben konnten bisher erst 60 Prozent der Firmen alle Plätze besetzen. Besonders bei Friseuren und im Baugewerbe gebe es noch viele offene Lehrstellen, sagte der LHN-Vorsitzende Karl-Wilhelm Steinmann am Dienstag in Hannover. „Bei 40 Prozent der befragten Betriebe geht noch etwas.“

Wegen der Corona-Krise war die Zahl der Ausbildungsplätze auch im Handwerk deutlich gesunken. Mit einem Minus von 11 Prozent auf rund 12.300 Lehrstellen sei der Rückgang im Jahr 2020 im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen aber noch moderat ausgefallen, erklärte die LHN. Zum Stichtag 31. August 2021 habe das Handwerk in Niedersachsen gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,8 Prozent auf knapp 13.000 Stellen verzeichnet. Die Betriebe bilden in rund 130 Berufen Fachkräfte aus.

Zusatzangebote von Firmen

Die große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage etwa bei den Friseuren erklärt die Landesvertretung mit den Folgen der Pandemie. Die Betriebe seien durch lange Schließungszeiten stark von der Corona-Krise betroffen gewesen und hätten vor allem im vergangenen Jahr nur eingeschränkt ausbilden können, sagte Steinmann. „Jetzt suchen viele Friseure wieder.“ Größere Kapazitäten gebe es zudem im Metallbau, bei Maurern und Betonbauern sowie bei Malern und Lackierern, Installateuren, Heizungsbauern, Zimmerern und Tischlern. Zudem suchten auch überdurchschnittlich viele Kfz-Werkstätten noch Auszubildende.

Um für Lehrlinge attraktiver zu werden, sind der Umfrage zufolge 86 Prozent der Betriebe bereit, Bewerberinnen und Bewerbern frühzeitig eine Bleibeperspektive für die Zeit nach dem Ausbildungsabschluss zu bieten. Fast jede zweite Handwerkerfirma gab an, Auszubildende mit Nachhilfeangeboten zu unterstützen. Mehr als jeder dritte Betrieb wirbt mit weiteren Zusatzqualifikationen, etwa einem Berufsabitur für den gleichzeitigen Erwerb des Gesellenbriefs und einer Hochschulzugangsberechtigung. Manche Arbeitgeber finanzieren auch einen Führerschein.

Von Jens Heitmann