Wenn an der Börse notierte Unternehmen in eine Krise geraten, sollte man annehmen, dass sie als Erstes ihre Anteilseigner um Hilfe bitten. Der Vorstand der Tui hat sich dieser unangenehmen Aufgabe hingegen über Monate hinweg entzogen und stattdessen lieber Kredite der staatlichen Kfw-Bank in Anspruch genommen. Dass dies gleich zweimal im Abstand weniger Wochen möglich war, ist erstaunlich. Der Fiskus sollte das Geld der Steuerzahler erst dann riskieren, wenn die Aktionäre dazu nicht (mehr) in der Lage sind.

1,9 Milliarden Euro an Dividenden seit 2013

Im Fall der Tui kommt erschwerend hinzu, dass der Konzern seine Anteilseigner zuletzt recht üppig mit Dividenden versorgt hat – seit 2013 hat Vorstandschef Friedrich Joussen insgesamt 1,9 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung datiert aus dem Februar, als Management und Aufsichtsrat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus mehr Vorsicht schon sehr gut zu Gesicht gestanden hätte.

Doch selbst eine Kapitalerhöhung um eine Milliarde Euro verschafft dem Konzern nur eine weitere Atempause. Solange das Reisegeschäft nicht wieder in die Nähe des Normalbetriebs kommt, steht die Zukunft der Tui und anderer Touristikunternehmen infrage. Die zuletzt zur Schau gestellte Freude über gute Buchungszahlen für die nächste Sommersaison ist trügerisch: Ohne einen Impfstoff gegen den Covid-19-Erreger werden in der Branche nur wenige Anbieter überleben. Auch als Marktführer in Europa muss die Tui nicht unbedingt dazugehören. Das ahnen auch ihre Aktionäre – es könnte deshalb schwer werden, bei ihnen frisches Geld einzusammeln.

Von Jens Heitmann