Hannover

Die Investoren sehen die Lage der Tui deutlich skeptischer als der Konzernchef. Seit dem Sommer ist der Kurs der Aktie um ein Drittel eingebrochen, obwohl Friedrich Joussen nicht müde wird, eine baldige Erholung der Reisebranche vorherzusagen. Lediglich die erfolgreiche Kapitalerhöhung von Anfang Oktober sorgte für einen kurzen Hoffnungsschimmer, danach ging es an der Börse wieder bergab. Immerhin haben zuletzt zwei Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit der Tui heraufgesetzt, aber auch das reicht nur für einen Platz knapp oberhalb des Ramschniveaus.

Kunden sind bereit, Geld auszugeben

Dabei könnte die Reisewelt für die Branche so schön sein: Ihre Kunden werden nicht nur immer älter und bleiben länger gesund – sie verfügen auch über vergleichsweise hohe Einkünfte und sind bereit, diese für Urlaube und andere Erlebnisse auszugeben. Zudem ist vor zwei Jahren mit der Pleite von Thomas Cook der zweitgrößte Touristikkonzern Europas vom Markt verschwunden, was den verbliebenen Veranstaltern Chancen für zusätzliches Wachstum eröffnen könnte.

Tui hat ihr Schicksal nicht selbst in der Hand

Doch für alle positiven Trends gilt bis auf weiteres der Konjunktiv – solange sich die Corona-Pandemie nicht eindämmen lässt, haben die Tui und andere Wettbewerber ihr Schicksal nicht selbst in der Hand. Die Unternehmen können nur darauf hoffen, dass die Entwicklung neuer Impfstoffe mit dem Ausbruch weiterer Virusvarianten Schritt hält. Wie schnell ein Anstieg der Infektionen einen Aufschwung der Branche wieder in Gefahr bringen kann, zeigt Omikron. Außer der Tui glauben aktuell nur wenige daran, dass die Buchungen bereits in der nächsten Sommersaison wieder das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreichen werden.

Von Jens Heitmann