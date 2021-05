Hannover

A n Ankündigungen mangelt es nicht. Schon kurz nach Beginn der laufenden Legislaturperiode hatte die Bundesregierung die „zügige“ Entwicklung eines attraktiven und standardisierten Riester-Produkts versprochen. Im vergangenen Herbst verlautete aus der großen Koalition, man arbeite mit „Hochdruck“ an einer Reform, die aber dummerweise durch „diverse Auffassungen“ wieder aufgehalten wurde. Dass sich diese in den wenigen Monaten bis zur Bundestagswahl noch auflösen, wirkt wenig wahrscheinlich.

Keine Zeit für taktische Manöver

Für taktische Manöver dieser Art ist die Zeit eigentlich zu schade. Jeder Monat, der mit solchen Polit-Plänkeleien vergeht, nagt an der möglichen Rendite der Anleger, die von einer Neuregelung der staatlich geförderten Altersvorsorge profitieren könnten. Angesichts des sinkenden Niveaus der gesetzlichen Rentenversicherung wäre es wünschenswert, dass insbesondere Menschen mit geringeren Einkommen die Chance bekommen, mit einfachen und günstigen Sparverträgen die Aussicht auf einen auskömmlichen Ruhestand zu erhöhen.

Ob eine reformierte Riester-Rente unter behördlicher Kuratel zustande kommt oder in den Händen der Privatwirtschaft bleibt, ist dabei nicht die entscheidende Frage. In beiden Fällen stehen die Anbieter vor dem Problem, wie sie in Zeiten der Nullzinspolitik der Notenbanken das Geld der Sparer vermehren sollen. Auf mittlere Sicht werfen nur Anlagen Erträge ab, die zumindest kurzfristig im Wert schwanken – wie etwa Aktien. Weil sich damit aber kein fester Endwert kalkulieren lässt, schließt das im Prinzip eine hundertprozentige Garantie für alle eingezahlten Beträge aus. Ganz ohne Risiko gibt es keine Rendite mehr.

Von Jens Heitmann