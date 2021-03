Hannover

Viele Fahrer können sich kaum vorstellen, die Kontrolle über ihr Auto abzugeben. Laut Umfragen ist das Misstrauen gegenüber der Technik ebenso groß wie der Unwille, sich von Sensoren zum Copiloten degradieren zu lassen. Fast jeder dritte Deutsche sieht die von den Herstellern versprochenen neuen Freiheiten eher als eine Beschränkung derselben – der Spaß am Fahren hängt offenbar davon ab, selbst hinter dem Lenkrad zu sitzen. In dieser Wahrnehmung verkehrt das autonome Fahren die Autonomie in ihr Gegenteil.

Die Hersteller muss das aber nicht beunruhigen: Mit ihren neuen Angeboten zielen sie weniger auf die heutige Kundschaft als auf die nächste Generation und neue Märkte. Das Auto hat als Statussymbol bereits an Bedeutung verloren, insbesondere junge Großstädter wollen vor allem mobil sein – mit welchem Verkehrsmittel sie von A nach B kommen, ist ihnen im Prinzip egal. Den Ausschlag geben vor allem die Verfügbarkeit, die Bequemlichkeit und die Kosten. Auch am Zielort nicht erst einen Parkplatz suchen zu müssen, macht die Alternativen zum eigenen Auto attraktiv.

Wenn für die Nutzer die Mobilität zunehmend ins Zentrum rückt, entscheidet am Ende die Vernetzung der unterschiedlichen Angebote über den Erfolg. Wer sich hier als Dienstleister durchsetzen wird, ist heute noch nicht absehbar – die Autohersteller sind jedoch schon jetzt gefordert, ihre Modellpalette auf die neuen Anforderungen auszurichten. Bisher misst die Branche ihren Erfolg an den verkauften Stückzahlen, künftig wird ihr Verdienst auch davon abhängen, wie sie die Ertragspotenziale anderer Verkehrssysteme für sich erschließen kann.

Von Jens Heitmann