Hannover

Nikolai Setzer eilt der Ruf eines Tempomachers voraus. Dass der Manager bei Continental in nur zwölf Jahren vom Trainee zum Vorstand aufstieg, lag auch an seinen harten und schnellen Entscheidungen auf dem Weg dorthin – wie etwa bei der Sanierung des Reifengeschäfts in den Vereinigten Staaten oder der Schließung des Reifenwerks im französischen Clairoix. Entsprechend hoch waren daher die Erwartungen nach seiner Berufung zum Konzernchef Ende vergangenen Jahres. Doch bei der Präsentation der neuen Strategie blieb vieles noch beim Alten – selbst im defizitären Geschäft mit Fahrzeugkomponenten.

Dafür geht Setzer den Umbau des Automotive-Bereichs jetzt umso entschiedener an. Der Sparte fehlt es bis heute an einer stringenten Struktur. Continental hat einzelne Bausteine wie Bremsen, Elektronik oder Halbleiter nach und nach von Konkurrenten übernommen, um die Abhängigkeit vom reinen Gummigeschäft zu überwinden. Zu einem großen Ganzen fügen sich diese Einzelteile aber noch immer nicht. Zuletzt ist die Sparte mehr durch hohe Abschreibungen aufgefallen als durch Synergien.

Ein krude konstruiertes Führungsgremium

Verantwortlich dafür war auch das krude konstruierte Führungsgremium. Während die Verantwortung bei den Reifen und beim Schlauchspezialisten Contitech klar geregelt ist, wurde bei Automotive ein sogenanntes Management-Board installiert, in dem die Kompetenzen nicht eindeutig verteilt sind. In der Belegschaft sorgte eine Karikatur für eher gallige Heiterkeit, in der die einzelnen Vorstände in einem Auto um den Platz am Steuer rangelten. Mit dem Ausscheiden von Helmut Matschi und Frank Jourdan ist jetzt zumindest die Hierarchie geklärt.

Von Jens Heitmann