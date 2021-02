Hannover

Wer für höhere Gehälter in der Altenpflege eintritt, kann mit großem Zuspruch rechnen. Eine bessere Bezahlung gilt als Voraussetzung dafür, den Beruf attraktiver zu machen und somit den Fachkräftemangel zu lindern. Über den Weg zum Ziel gehen die Meinungen jedoch weit auseinander, vor allem in der Branche selbst. Im Lager der Arbeitgeber gibt es drei Gruppen: die Befürworter eines Tarifvertrages, die Gegner – und die kirchlichen Träger. Ihnen gegenüber steht die Gewerkschaft Verdi, die in vielen der meist kleinen Betriebe nur wenige Mitglieder und deshalb keine starke Verhandlungsposition hat.

Umdenken in der Branche

Auch wenn das niemand öffentlich je so gesagt hätte: Den Kostenträgern war diese zersplitterte Struktur lange Zeit ganz recht. Nur weil die Pflegekräfte in den Altenheimen schlechter bezahlt werden als in den Krankenhäusern, sind die Eigenanteile der dort untergebrachten Senioren bisher nicht noch stärker gestiegen. Deshalb hatten weder die Angehörigen noch die Sozialhilfeträger ein ernsthaftes Interesse daran, die Löhne auf ein Niveau zu heben, das der Belastung der Beschäftigten angemessen wäre.

Erst die hohe Fluktuation des Personals und der Mangel an Fachkräften haben in der Politik und zumindest in Teilen der Branche zu einem Umdenken geführt. Auch die privaten Pflegeheimbetreiber werden sich diesem Trend nicht entziehen können. Selbst wenn in dieser Legislaturperiode kein Tarifvertrag mehr zustande kommen sollte, der für alle Betriebe gilt, so ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis der Gesetzgeber den Weg dafür frei macht.

Von Jens Heitmann