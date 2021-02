Hannover

W ie bei anderen Dienstleistern werden die Erwartungen auch bei der Tui durch den Konjunktiv begrenzt: Eigentlich könnte das Geschäft im Sommer wieder super laufen – falls die Impfstoffhersteller endlich die versprochenen Mengen liefern würden und falls bis dahin nicht noch gefährlichere Varianten des Coronavirus auftreten, die Reisen weiterhin unsicher bis unmöglich machen. Die Zurückhaltung bei den Buchungen zeigt, wie groß die Zweifel der Kunden an einer Eindämmung der Pandemie noch sind.

Konzern muss Corona-Schulden tilgen

Immerhin: Anders als viele Hoteliers und Gastronomen muss die Tui in den nächsten Monaten zumindest nicht um ihre Existenz fürchten: Dank der üppigen Hilfe aus der Staatskasse kann der Konzern gefahrlos einen gewissen Optimismus pflegen – und darauf vertrauen, dass die Bundesregierung dem Unternehmen eher noch ein weiteres Mal aus der Patsche helfen würde, als die bisher für die Rettung locker gemachten Milliarden in den Wind zu schreiben.

Anzeige

Auf längere Sicht aber steht die Tui vor erheblichen Herausforderungen. In anderthalb Jahren muss der Konzern damit beginnen, seine Corona-Schulden zu tilgen. Angesichts der bisher selbst in guten Zeiten niedrigen Margen dürfte das selbst dann schwerfallen, wenn der Preisdruck durch Pleiten von Konkurrenten nachlassen sollte. Der Grund dafür liegt in der Arroganz im Umgang mit Reisebüros und Kunden im Corona-Sommer 2020: Wer damals eine Tui-Reise vermittelt oder gebucht hat, wird nicht so schnell vergessen, mit welcher Nonchalance der Marktführer über mehrere Monate hinweg glaubte, die rechtlichen wie die selbst geweckten Ansprüche ignorieren zu können.

Von Jens Heitmann