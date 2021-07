Hannover

Lange war für Tesla kein Vergleich zu groß: Um die astronomische Börsenbewertung des Konzerns zu rechtfertigen, haben Investoren Erfindungen und Unternehmen als Maßstab herangezogen, die als Symbole für historische Umbrüche in der Wirtschaft stehen – die Entwicklung des Buchdrucks beispielsweise oder die Einführung des Fließbandes durch Henry Ford. Letzteres wurde gern noch mit dem Hinweis garniert, dass Tesla längst viel mehr sei als ein innovativer Autobauer – eher eine Art Apple mit eigenem App-Basar, der noch mehr Profit abwirft als der Verkauf teurer Elektromodelle.

Große Konkurrenten drängen in das Geschäft

Eine solche Erzählung erscheint auch nötig, um einen Marktwert von mehr als 600 Milliarden Dollar zu begründen. Die Verzehnfachung des Gewinn in vergangenen Quartal mag die kühnsten Hoffnungen der Analystengemeinde übertroffen haben – selbst Strenggläubigen kann das aber noch nicht genug sein. Tesla muss die Überschüsse über Jahre weiter deutlich steigern, damit die heutige Bewertung des Unternehmens an der Börse auch nur in Ansätzen angemessen ist.

Vielleicht sind die Anleger auch deshalb zuletzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Die Tesla-Papiere haben den allgemeinen Kursanstieg an der Wall Street nicht mehr mitgemacht. Die Aktie notiert aktuell etwa ein Drittel unter ihrem Allzeithoch, das sie im Januar erreicht hat. Für die Zurückhaltung gibt es mindestens zwei gute Gründe: Zum einen drängen große Konkurrenten wie Ford, General Motors und VW mit Macht in das gleiche Geschäft. Zum anderen kann es noch dauern, bis sich Teslas Träume vom autonomen Fahren erfüllen, das noch einmal gänzlich neue Gewinnmöglichkeiten erschließen soll.

Von Jens Heitmann