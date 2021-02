Hannover

Noch ist der neue Mobilfunkstandard 5G nicht viel mehr als ein Versprechen. Auch wenn die Deutsche Telekom und Vodafone knapp zwei Jahre nach dem offiziellen Start eifrig für die Datenübertragung im Highspeed-Tempo werben, können ihre Kunden die volle Leistung bisher nur in ausgewählten Ballungsgebieten abrufen. Anderenorts lässt die versprochene Geschwindigkeit auf sich warten, weil die beiden Marktführer ihre Netze vorerst mit einer Technik aufrüsten, die im Vergleich zum 4G-Standard nur minimale Verbesserungen bringt.

Aussteller erwarten den neuesten Stand der Technik

In der Industrie ist das Bild bisher ähnlich. Hohe Erwartungen mit Blick auf 5G hegen viele Unternehmen – konkrete Anwendungen finden sich dagegen kaum. Quer durch alle Branchen sind sich die Experten jedoch einig, dass die direkte Kommunikation zwischen Maschinen die Produktion in den Fabriken erst verändern und dann bestimmen wird. Da Messen die Marktplätze sind, bei denen solche Neuerungen als Erstes präsentiert und auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft werden, tun Veranstalter gut daran, rechtzeitig über das dafür nötige Datennetzwerk zu verfügen.

Für die Deutsche Messe trifft das in besonderem Maße zu. Das Gelände in Hannover gilt als das weltweit beste für Investitionsgüter, weil sich in den hiesigen Hallen schwere Maschinen und andere große Exponate besser und bequemer installieren lassen als anderswo. Als einziges Alleinstellungsmerkmal reicht das aber nicht aus – die Aussteller erwarten auch, dass die Ausstattung dem neuesten Stand der Technik entspricht. Es ist deshalb ein gutes Zeichen, dass die Messeveranstalter trotz ihrer aktuellen Finanznöte in den Aufbau eines 5G-Netzes investieren.

Von Jens Heitmann