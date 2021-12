Jetzt ist es offiziell: Statt eines Auftrags für Porsche werden künftig eigene Modelle am Standort Stöcken produziert. Um die Zukunft des VWN-Werkes in Hannover muss sich die Belegschaft keine Sorgen machen. Die Landesregierung in Niedersachsen hat schließlich ein hohes Interesse daran, meint Jens Heitmann.