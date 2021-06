Hannover

Die Geldknappheit zieht sich wie ein roter Faden durch die jüngere Vergangenheit von Pelikan – zumindest seit Hooi Keat Loo den Konzern übernommen hat. Nach der Akquisition des Konkurrenten Herlitz vor einem Jahrzehnt war der malaysische Unternehmer zunächst auf der Suche nach fremden Investoren. Er scheiterte mit dem Manöver, über eine Kapitalerhöhung frisches Geld ins Unternehmen zu holen. So gut wie niemand wollte sich daran beteiligen. Danach wurschtelte man sich weiter durch. Im Management gab es diverse Wechsel – die Probleme sind geblieben.

Verlagerung der Produktion wäre mit hohen Risiken verbunden

Für eine Linderung soll nun der Verkauf der alten Herlitz-Zentrale im brandenburgischen Falkensee sorgen. Die Immobilie an der Grenze zu Berlin hat dem Vernehmen nach so stark an Wert gewonnen, dass sich aus dem Erlös dringend nötige Investitionen im Konzern bezahlen lassen. Das wird man besonders im Peiner Werk gerne hören, das wohl nur dann eine stabile Zukunft vor sich hat, wenn ein größerer Teil der Produktion automatisiert wird.

Die Stärke von Pelikan sind die Marke und das damit verbundene Versprechen von Qualität. Mit diesem Pfund kann das Unternehmen wuchern – im Segment hochwertiger Füllfederhalter ist nur Montblanc ein ernstzunehmender Konkurrent. Auch dem Management ist bewusst, dass die attraktiven Margen nicht ohne eine hohe Präzision in der Fertigung zu haben sind. Wertarbeit „made in Peine“ hat gewiss ihren Preis, aber eine Verlagerung der Produktion an einen günstigeren Standort wäre mit einem hohen Risiko verbunden. Es sieht derzeit nicht so aus, als wolle der Konzern das wirklich eingehen.

Von Jens Heitmann