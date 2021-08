Hannover

Geringfügig steht laut Duden für unbedeutend, belanglos oder nicht ins Gewicht fallend. In etwa so wollten SPD und Grüne die neue Möglichkeit zur Beschäftigung wohl auch verstanden wissen, als sie 2003 die Minijobs einführten – als nette Nebentätigkeit. Für viele 450-Euro-Kräfte gilt das auch heute noch, vor allem für jene, die in Haushalten gemeldet sind. Im gewerblichen Bereich wächst jedoch die Zahl derer, die auf ihre Minijobs angewiesen sind. Entweder, weil ihr Einkommen im Hauptberuf nicht reicht, oder weil sie keine andere Arbeitsmöglichkeit haben.

Minijobber mussten oft als Erste gehen

Die zu Beginn der Hartz-Reformen ausgesprochene Hoffnung, dass die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung quasi der erste Schritt in Richtung zu einem festen Arbeitsplatz sein könnte, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen wurden reihenweise sozialversicherungspflichtige Stellen in 450-Euro-Jobs aufgespalten. Viele Unternehmen bedienen sich der Teilzeitbeschäftigten, um flexibel und kostengünstig auf Auftragsspitzen zu reagieren. Als die Nachfrage coronabedingt einbrach, mussten Minijobber oft als Erste gehen.

Aufgrund dieser Erfahrungen sind zuletzt Forderungen laut geworden, auch für diese Art der Beschäftigung die Sozialversicherungspflicht einzuführen. Minijobber hätten damit Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die Notlage geringfügig Beschäftigter in Krisenzeiten würde das aber kaum mindern – dafür wären die erworbenen Leistungsansprüche zu gering. Es spräche aber viel dafür, Minijobs nicht länger von Steuern und Sozialabgaben zu befreien. Es sollte nicht so sein, dass sich ein Nebenjob mehr lohnt, als die Arbeitszeit im Hauptjob auszuweiten.

Von Jens Heitmann