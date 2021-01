Hannover

Die Hausse an den Aktienmärkten spiegelt nicht nur Optimismus wider – sie ist auch ein Ausdruck der Verzweiflung: Angesichts der weiterhin extrem expansiven Geldpolitik der Notenbanken fehlen den Anlegern schlicht die Alternativen. Das gilt zunehmend auch für die Skeptiker, die dem scheinbar unaufhaltsamen Anstieg der Börsenindizes misstrauen. In früheren Zeiten konnten sie sich in Anleihen erstklassiger Emittenten flüchten, zuletzt aber bewegten sich die Kurse der beiden wichtigsten Wertpapierarten oft in die gleiche Richtung. Ein vermeintlich „sicher Hafen“ sind somit auch Staatsanleihen nicht mehr.

Die Menge der Bitcoins ist begrenzt

Zuflucht suchen Investoren deshalb beim Gold oder bei Kryptowährungen, selbst wenn deren Funktionsweise längst noch nicht allen Anlegern vertraut sein dürfte. Die Attraktivität beider Anlagen ergibt sich aus dem Umstand, dass sie nicht unbegrenzt verfügbar sind – die Menge der Bitcoins etwa ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Damit verbunden ist die Hoffnung auf eine höhere Wertstabilität. Diese jedoch ist trügerisch, denn während Aktien Anteilen an Unternehmen entsprechen und Anleihen Kreditforderungen verbriefen, ergibt sich der Wert eines Bitcoin nur aus dem Gegenwert in einer herkömmlichen Währung. Sonderlich sicher wirkt das nicht.

Die wilden Kursschwankungen der Kryptowährungen legen davon Zeugnis ab. So ist der Bitcoin erst am Montag dieser Woche um knapp ein Fünftel eingebrochen – das war der größte Tagesverlust seit März. Dass sich immer wieder angebliche Experten finden, die einem unaufhaltsamen Aufschwung das Wort reden, sollte gerade Kleinanleger misstrauisch machen. Bitcoin & Co. bleiben vorerst reine Spekulationsobjekte.

Von Jens Heitmann