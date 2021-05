Hannover

Ganze Tage auf See versuchen die Anbieter von Kreuzfahrten normalerweise zu vermeiden. Für die Gäste sind die Schiffe in erster Linie schwimmende Hotels, die sie über Nacht von einem attraktiven Hafen zum nächsten bringen. Nun jedoch gilt es schon als großer Fortschritt, dass Kundinnen und Kunden bei den ersten längeren Reisen unter Corona-Bedingungen wieder öfter an Land gehen können – zumal es sich dabei nicht mehr nur um Nord- oder Ostsee handelt wie noch im Herbst.

Milliardenverluste bei den Kreuzfahrtkonzernen

Mit dieser Form der Bescheidenheit tut sich die Branche schwer. Das einzige Limit für den Boom im Kreuzfahrtgeschäft schienen lange nur die Kapazitäten der Werften zu sein. Von 2009 bis 2019 schoss die Zahl der Passagiere weltweit um zwei Drittel auf 30 Millionen nach oben. Nur weil die Schiffbauer keine Termine mehr frei hatten, konnten die Reiseveranstalter ihre Flotten nicht noch schneller vergrößern. Der deutsche Markt galt als besonders attraktiv.

Diese Rekordjagd hat die Pandemie jäh gestoppt. Von März bis August 2020 mussten international so gut wie alle Reisen abgesagt werden. Für die Bilanzen war das verheerend. So verbuchte der Marktführer Carnival, zu dem auch die Marke AIDA gehört, im vergangenen Jahr einen Verlust von 8,4 Milliarden Euro. Beim zweitgrößten Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean, der zur Hälfte an Tui Cruises beteiligt ist, stand unter dem Strich ein Minus von 4,8 Milliarden Euro. Inzwischen berichten beide von steigenden Buchungszahlen – aber auch diese Saison wird ihnen noch tiefrote Zahlen bringen.

Von Jens Heitmann