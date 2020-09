Hannover

Für Manfred Wennemer kann die Schließung des vorletzten deutschen Reifenwerks von Continental keine große Überraschung sein. Den früheren Vorstandschef dürfte eher erstaunen, dass der Konzern eine solche Fabrik noch immer an einem Standort mit hohen Löhnen betreibt. Schließlich hatte der Manager schon vor anderthalb Jahrzehnten für eine Reifenfertigung hierzulande keine Perspektive mehr gesehen – und die Produktion im Stöckener Werk trotz gegenteiliger Zusagen kurzerhand beendet.

Konzern tut sich keinen Gefallen

Wennemers Logik, nach der es bei der Produktion ausschließlich auf die Menge und die Personalkosten ankomme, ist Continental auch nach dessen Abgang treu geblieben. Der Konzern hat seine Reifenkapazitäten weltweit kräftig ausgebaut – die teuren Arbeitsplätze in Deutschland waren daher nur so lange sicher, wie die Nachfrage mit dem erweiterten Angebot Schritt halten konnte. Dass die Reifensparte selbst mitten in der Corona-Krise noch Geld verdient, spielt für den Vorstand keine Rolle. Auch hier wirken die Worte Wennemers weiter: „Ein Werk macht keine Gewinne, ein Werk verursacht Kosten.“

Mit solch unterkühlten Argumenten tut sich der Konzern aber keinen Gefallen. Anders als im übrigen Zulieferergeschäft kann Continental den geplanten Stellenabbau in Aachen nicht auf technische Umbrüche in der Branche und den Wandel zur Elektromobilität schieben – hier geht es ausschließlich um die Rendite. Der erste scharfe Protest der wohlorganisierten IG BCE ist dafür ein erstes Indiz. Aachen ist auch der Wahlkreis von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der noch in höhere Ämter strebt. Wenige Wochen vor der erhofften Wahl zum neuen CDU-Vorsitzenden wird er sich so eine Steilvorlage kaum entgehen lassen.

Von Jens Heitmann