Hannover

Wenn Aktionäre und Analysten auf Continental blicken, wird Contitech gern übersehen. Als Hoffnungsträger des Konzerns gilt vor allem die Automotive-Sparte, die mittels Sensoren und Software bald besonders vom Trend zum autonomen Fahren profitieren soll – auch wenn sie zuletzt eher durch hohe Abschreibungen auf sich aufmerksam machte. Durch den anhaltenden Chipmangel verzögert sich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Umso wichtiger ist es deshalb, dass der Reifenbereich als zweiter großer Konzernteil wie gewohnt seine hohen Margen erzielt, damit wieder Dividenden fließen können.

Unternehmen mit vielen verschiedenen Aktivitäten

Dass der kleinste Geschäftsbereich des Konzerns ebenfalls eine ordentliche Rendite erwirtschaftet, hat bisher kaum Erwähnung gefunden. Diese Missachtung mag auch mit der komplexen Struktur von Contitech zu tun haben. Die Sparte ist stolz auf ihre Kompetenzen „auf dem Feld, auf Schiene und Straße, in der Luft, über und unter Tage, im industriellen Umfeld sowie für die Lebensmittel- und Möbelbranche“. Bei dieser Vielzahl an Aktivitäten den Überblick zu behalten, fällt jedoch selbst Enthusiasten, die jeden Geschäftsbericht mit dem Finger lesen, nicht leicht.

Sparte gewinnt im Conti-Konzern an Gewicht

Nachdem Continental seine Antriebstechnik als Vitesco Technologies abgespalten hat, sollte die Wertschätzung für Contitech zunehmen. Von Januar an wird die Sparte nicht länger als Juniorpartner der Gummi-Gruppe geführt, sondern neben Automotive und Reifen als eigenständiger Bereich des Konzerns. Schon dadurch gewinnt sie innerhalb wie außerhalb des Unternehmens an Gewicht. Auch die Entscheidung, sich in der Zukunft stärker auf Kunden aus wachstumsstarken Branchen zu konzentrieren, kann für eine verbesserte Wahrnehmung von Investorenseite nur von Vorteil sein. Das hat allerdings nicht nur Vorteile: Wer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, setzt sich auch deutlich stärker der Kritik aus, wenn es einmal nicht ganz so läuft wie geplant.

Von Jens Heitmann