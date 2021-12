Hannover

Unabhängige Hörakustiker und Optiker begegnen Konkurrenten wie Kind und Fielmann mit ambivalenten Gefühlen. Einerseits haben sie die Sorge, dass ihnen die Filialketten mit ihrem breiteren Angebot Kunden wegnehmen – auf der anderen Seite hofft mancher Kleinbetrieb insgeheim darauf, dass ihm einer der Branchengrößen ein attraktives Übernahmeangebot macht. Für die Hörakustiker standen die Chancen lange besonders gut, weil die Marktführer ehrgeizige Wachstumsziele verfolgten und dafür beträchtliche Aufpreise nicht scheuten.

Diese Bonanza scheint vorerst beendet, weil die Strategie an ihre Grenzen gestoßen ist. So hat der Sonova-Konzern schmerzvoll erfahren, dass es inhabergeführte Betriebe mit Argwohn betrachten, wenn der weltgrößte Hörgerätehersteller mit Geers auch noch die größte deutsche Akustikerkette übernimmt. In der Folge musste Sonova außerhalb der eigenen Geschäfte erhebliche Einbußen beim Absatz seiner Markengeräte hinnehmen. Auch Kind als Nummer zwei der Branche setzt inzwischen eher auf Konsolidierung, wenngleich aus anderen Gründen: Das Unternehmen aus Großburgwedel verkauft heute Hörhilfen überwiegend zu dem Festpreis, den die Krankenkassen erstatten. So ein Geschäftsmodell verträgt sich nicht mit teuren Übernahmen von Mini-Betrieben in schlechten Lagen.

Insgesamt aber erlebt das Handwerk goldene Zeiten – und diese könnten bald noch besser werden: Mit der Babyboomergeneration kommen jetzt besonders kaufkräftige Jahrgänge in ein Alter, in dem das Hörvermögen nachlässt. Zugleich werden Hörgeräte auch für jüngere Patienten zunehmend attraktiv, weil sie sich mittels Bluetooth- und Funktechnologien besser mit Mobiltelefonen und TV-Geräten verbinden lassen.

Von Jens Heitmann