Garbsener Laserspezialist LPKF wartet auf Großaufträge

Hannover

Der neue Hoffnungsträger des Garbsener Laserspezialisten LPKF verkauft sich nicht so schnell wie erhofft. Für die neue Lide-Technologie erwarte man in diesem Jahr keinen Großauftrag mehr, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Halbjahresbilanz mit. LPKF sei aber weiterhin davon überzeugt, dass die neue Methode der Glasbearbeitung „in verschiedenen Anwendungsbereichen einen Durchbruch in die Massenfertigung erzielen wird“. Aufgrund einer veränderten Einschätzung des Zeitplans bei laufenden Projekten gebe es für neue Bestellungen keine realistische Chance mehr, hieß es.

Beim „Laser Induced Deep Etching“ (Lide) genannten Verfahren wird Glas so bearbeitet, dass es nicht bricht, wenn es wie ein Buch zusammengeklappt wird. Interessant ist diese Technologie nach Angaben von LPKF unter anderem für die Fertigung von Smartphone-Displays, Mikrochips und Sensoren. Bei der Einführung der neuen Technologie habe man große Fortschritte erzielt – im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen die ersten Systeme ausgeliefert.

Auftragsbestand ist deutlich gestiegen

Lide soll zum Treiber des Wachstums werden: Bis 2024 will LPKF seinen Umsatz auf 360 Millionen Euro steigern – Aktienanalysten haben den Anteil der Lide-Systeme daran auf 150 Millionen Euro hochgerechnet. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit Erlösen von 110 bis 120 Millionen Euro – das wäre ein Plus von 15 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die operative Marge soll dabei zwischen 10 und 13 Prozent liegen; bis 2024 soll diese sich verdoppeln.

Von Januar bis Juni lag der Umsatz mit 36,4 Millionen Euro um 27 Prozent unter dem Vorjahreswert. Verantwortlich für den Rückgang war vor allem der Bereich Solarsysteme, weil vorliegende Aufträge erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert würden, hieß es. Nachdem LPKF in den ersten sechs Monaten 2020 operativ noch 2,8 Millionen Euro verdient hatte, fiel im ersten Halbjahr 2021 ein Minus von 5,9 Millionen Euro an. Für Zuversicht sorgt jedoch der Blick auf die Aufträge: Im zweiten Quartal kamen Bestellungen für rund 30 Millionen Euro herein, ein Zuwachs von 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand stieg per Ende Juni um 145 Prozent auf knapp 54 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann