Hannover

Der frühere Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende von Talanx, Wolf-Dieter Baumgartl, ist tot. Der Manager starb in der vergangenen Woche im Alter von 78 Jahren, wie der hannoversche Versicherungskonzern am Montag mitteilte. Baumgartl war von 1993 bis 2006 Chef des Haftpflichtverbands der Deutschen Industrie (HDI) und von 2000 bis 2006 Vorstandsvorsitzender der Talanx AG. Im Anschluss hatte er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2018 den Aufsichtsratsvorsitz beider Unternehmen inne.

Baumgartl habe mit Wagemut und Weitsicht aus dem mittelständischen HDI-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit einen internationalen Konzern entwickelt, erklärte Talanx. Der Jurist hat das Unternehmen während seiner Amtszeit stark verändert und auf Wachstum getrimmt. Aus dem einstigen Haftpflichtverband der Deutschen Industrie mit seiner starken Abhängigkeit vom gewerblichen und industriellen Geschäft wurde Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern mit einer breiten Palette von Angeboten und Marken.

Starkes Wachstum unter Baumgartls Ägide

Der Manager hatte seinen Berufsweg 1973 bei der Aachener und Münchener Versicherung begonnen und es dort bis zum Vorstandsvorsitzenden gebracht. Baumgartls letzter Coup in Hannover war der Erwerb der Kölner Gerling-Gesellschaften, mit dem Talanx eine der bekanntesten und traditionsreichsten Marken der Branche in Deutschland übernahm. Verbunden ist sein Name auch mit den Börsengängen der Tochter Hannover Rück im Jahr 1994 und deren Muttergesellschaft Talanx 2012. Die Beitragseinnahmen stiegen in seiner Zeit an der Spitze des Vorstandes von 3,7 auf rund 20 Milliarden Euro.

Baumgartl sei eine prägende Persönlichkeit der deutschen Versicherungswirtschaft gewesen, sagte sein Nachfolger Herbert K. Haas, der heute an der Spitze der Aufsichtsräte von HDI und Talanx steht. „Langfristiges, vorausschauendes Handeln, der Mut, herausfordernde Risiken einzugehen, Kreativität verbunden mit hoher Durchsetzungskraft sowie sein scharfer Verstand gepaart mit seiner sehr klaren und zugleich menschlichen Art haben ihn ausgezeichnet. Er wird uns sehr, sehr fehlen.“

Von Jens Heitmann