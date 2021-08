Flutkatastrophe kostet Hannover Rück bis zu 250 Millionen Euro

Hannover

Die jüngsten Überschwemmungen in Deutschland und mehreren Nachbarländern kosten den weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück zwischen 200 und 250 Millionen Euro. Die verheerenden Flutkatastrophen hätten abermals gezeigt, dass die Veränderung des Klimas massiv voranschreite, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Donnerstag bei der Vorlage der Zwischenbilanz für die ersten sechs Monate. Für das zweite Halbjahr zeichneten sich zudem Schäden aufgrund der politischen Unruhen in Südafrika ab.

Neben den Schäden durch die Hochwasserkatastrophe machen sich bei der Talanx-Tochter auch zunehmende Todesfälle durch die neuen Wellen der Corona-Pandemie besonders in den Vereinigten Staaten und in Südafrika, aber auch in Lateinamerika bemerkbar. In der Lebensrückversicherung beliefen sich die dadurch verursachten Belastungen im ersten Halbjahr auf etwa 263 Millionen Euro, hieß es. Man erwarte aber, dass die Kosten durch die Fortschritte beim Impfen sänken.

„Ambitionierte Ziele“

„Trotz aller Herausforderungen befinden wir uns auf einem guten Kurs, unsere ambitionierten Ziele im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen“, sagte Henchoz. Hannover Rück rechnet für das laufenden Jahr weiterhin mit einem Nettogewinn zwischen 1,15 und 1,25 Milliarden Euro – sofern die Großschäden das Budget von 1,1 Milliarden Euro nicht übersteigen. Von Januar bis Juni lagen sie mit 326 Millionen Euro um 150 Millionen Euro unter dem erwarteten Wert. Als größter Schaden schlugen die Winterstürme in Texas mit 136 Millionen Euro zu Buche.

Gewinn stark gestiegen

Höhere Die Bruttoprämie erhöhte sich in den ersten sechs Monaten währungsbereinigt um 14 Prozent auf 14,5 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr Jahr soll sie um knapp 10 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Im operativen Geschäft verdiente der Konzern im ersten Halbjahr mit 956 Millionen Euro knapp 90 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter dem Strich blieben 671 Millionen Euro übrig – ein Plus von knapp 67 Prozent. „Wir haben ein sehr zufriedenstellendes Halbjahresergebnis erzielt, das unsere starke Marktposition sowie unser ausgezeichnetes Risikomanagement erneut unter Beweis gestellt hat“, sagte Henchoz.

Von Jens Heitmann