Erdgasförderung in Niedersachsen schrumpft

Hannover

Trotz eines deutlichen Rückgangs der heimischen Fördermengen sieht sich die deutsche Erdgas- und Erdölindustrie weiterhin in einer wichtigen Rolle bei der Energieversorgung. Um den hohen Energiebedarf zu decken, würden die fossilen Rohstoffe noch für Jahrzehnte gebraucht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), Ludwig Möhring, am Dienstag in Hannover. Auch aus Gründen des Klimaschutzes wäre ein vorzeitiger Ausstieg aus der Förderung nicht sinnvoll: „Ein Wegfall der Produktion hätte nur höhere Importe zur Folge – und mehr Importe würden wegen der längeren Transportwege zu höheren CO2-Emissionen führen.“

Im vergangenen Jahr ist die in Niedersachsen geförderte Erdgasmenge erstmals unter die Schwelle von 5 Milliarden Kubikmetern gesunken; vor zwei Jahrzehnten war die Produktion noch viermal so hoch gewesen. Auch die Erdölförderung verringerte sich weiter – sie lag zuletzt bei weniger als 600.000 Tonnen. Während fast das gesamte in Deutschland gewonnene Erdgas aus Lagerstätten in Niedersachsen stammt, ist es beim Erdöl nur knapp ein Drittel. Der größte Teil des Erdöls wird vor der Küste Schleswig-Holsteins gefördert.

Wieder höhere Rohstoffpreise

Für den Rückgang der Produktion sei in erster Linie die allmähliche Erschöpfung der Vorkommen verantwortlich, erklärte der BVEG. Hinzu komme, dass es an Projekten zur Erkundung und möglicherweise Erschließung alternativer Lagerstätten fehle. Entsprechende Initiativen der Industrie seien aber immer auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, sagte Möhring. Im vergangenen Jahr habe es massive Preiseinbrüche an den Erdöl- und Erdgasmärkten gegeben. „Das ist nicht die Zeit für Neuprojekte, sondern die Zeit für radikale Kosteneinsparungen in den Unternehmen.“

Obwohl sich die Preise mittlerweile wieder erholt haben, wagt der Branchenverband keine Prognose für die weitere Entwicklung der Fördermenge. Ob Unternehmen in Exploration und Produktion investierten, hänge auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz ab, hieß es. Neue Projekte der Branche seien aber – ähnlich wie auch Windkraftanlagen oder neue Bahn- oder Stromtrassen – oft mit Protesten verbunden.

Förderabgaben deutlich gesenkt

Ob die vom niedersächsischen Landtag kürzlich beschlossene Senkung der Förderabgaben die Bereitschaft der Erdgasindustrie zu neuen Investitionen erhöhe, sei noch nicht absehbar, sagte Möhring. Tendenziell könnten niedrigere Kosten solche Entscheidungen aber positiv beeinflussen. Um Klagen der Industrie gegen die Höhe der Förderabgabe in Niedersachsen abzuwenden, hatte die Landesregierung mit den beteiligten Unternehmen einen Vergleich geschlossen. Demnach entfiel die Förderabgabe 2020 komplett. In diesem Jahr werden lediglich 5 Prozent fällig. Zuvor mussten die Energieunternehmen für die geförderte Erdgasmenge 27 Prozent des Marktwerts zahlen, beim Erdöl waren es 18 Prozent.

Das Finanzministerium rechnet für dieses Jahr nur noch mit Einnahmen von 5,4 Millionen Euro; zuvor hatte man 39 Millionen Euro veranschlagt. Für 2022 werden statt 30 nun etwa 11 Millionen Euro erwartet. Bei der EU-Wettbewerbsbehörde liegt eine Beschwerde von Mitgliedern einer Bürgerinitiative gegen den Vergleich vor. Sie sehen in der Senkung der Abgaben für die Förderung von Öl und Gas eine mutmaßliche rechtswidrige staatliche Beihilfe für Unternehmen.

Von Jens Heitmann