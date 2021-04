Hannover

Im Hintergrund steht ein verbeultes Motorrad, und als Flipchart für die Erklärgrafik dient eine Holzleiter. Nein, das ist hier ist kein spleeniger Livestream aus einer Hinterhofwerkstatt. Das Interieur dient dem amerikanischen IT-Konzern Cisco als Kulisse für seinen Auftritt auf der weltgrößten Industriemesse. Geht doch.

Die Hannover Messe ist wegen Corona ins Internet verlegt worden. Wer aber erwartet hat, dass dort eine Flut ermüdender Frontalvorträge auf die Besucher einprasselt, der hat sich geirrt. Viele Firmen haben sich etwas einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit der Online-Messebesucher auf sich zu lenken.

Natürlich fehlt etwas. Die Hannover Messe war mehr als 70 Jahre lang ein Wallfahrtsort für Ingenieure und Technik-Nerds. Hier gab es die größten Maschinen und spektakuläre Innovationen zu bestaunen, es herrschte quirlige Aufbruchstimmung in den Hallen und ein zuweilen babylonisch anmutendes Sprachgewirr. Diese Funktion übernehmen jetzt hilfsweise Dutzende Simultanübersetzer in den Livestreams. Dem ersten Eindruck zufolge machen sie ihre Sache gut. Aber es ist eben nicht dasselbe.

Überraschend kurzweilig

Deutsche-Messe-Chef Jochen Köckler hat vor der Eröffnung der Industrieschau im HAZ-Interview gesagt, man nehme „die Herausforderung eines neuen Formats an“. Natürlich hätten die Realmessen eine stärkere Strahlkraft – aber unter Pandemiebedingungen stelle die Internetvariante nun einmal die einzige Alternative zur Absage dar.

Nach zwei Messetagen kann man sagen: Sie scheint bisher sogar eine ganz gut gelungene Alternative zur Absage zu sein. Denn das Format ist überraschend kurzweilig. Man kann sich tatsächlich unter täglich Hunderten von Livestreams und Firmenpräsentationen hin und herschalten – das hat irgendwie auch Messeflair.

Es gibt auch klassische Vortragsformate: Livestream mit der Firma Gräbener aus dem Siegerland, die Brennstoffzellen entwickelt und fertigt. Quelle: Conrad von Meding (Simulation)

Zugriffszahlen nach Messeende

Und man lernt dazu – sogar bei eher klassischen Formaten, die ohne aufwendige Kulisse daherkommen. Wenn etwa Fabian Knapp, Chef der Maschinentechnikfirma Gräbener aus dem Siegerland, erklärt, warum wir uns in Deutschland nicht nur auf reine E-Autoantriebe verlassen, sondern auch die Entwicklung der Brennstoffzellen vorantreiben sollten. Wie viele ihm dabei zuhören, ist jedoch unbekannt. Die Messe will erst nach dem Ende der Veranstaltung kommunizieren, wie hoch der Zuspruch in Wahrheit war.

Fest steht: Bei der Digitalmesse haben viel mehr Menschen die Chance zum Miterleben als bei einer klassischen Präsenzmesse. Es könnte sein, dass ein Maschinenbaustudent aus Indien zuhört, der sich das Flugticket nach Hannover vielleicht nie hätte leisten können. Er fände alle paar Minuten einen neuen Talk, einen neuen Livestream, einen neuen Vortrag – fünf Tage lang. Auch wenn es nicht die echte Hannover Messe ist: Solch ein gebündeltes Angebot an Technikvermittlung dürfte es nirgend wo sonst auf der Welt geben. Auskömmlich ist es für den Messeveranstalter nicht, sein riesiges Gelände steht leer. Aber dem inhaltlichen Anspruch der Messe, den Stand der Technik zu vermitteln, dem wird die Veranstaltung gerecht.

Virtuelles im Fernsehstudio

Während Firmenchef Knapp aus Netphen-Werthenbach noch spricht, erklärt in einem anderen Kanal der Siemens-Manager Dimitri Lomakin, warum künstliche Intelligenz in der Verpackungsindustrie segensreich sei – und wo die Grenzen sind. Im Fernsehstudio um ihn herum greifen virtuelle Roboterarme verschiedene Produkte und verpacken sie. Sie sollen dies künftig autonom tun, also ohne vom Menschen eingewiesen zu werden. „Klingt das nach Science Fiction? Nein, das ist Herausforderung“, sagt Lomakin.

Ebenfalls eher stylisch: Diskussion über digitale Zwillinge in der Industrieproduktion. Messemitarbeiter Hartwig von Saß (r.) interviewt Matthias Bölke (Schneider Electric) von der Industrial Digital Twin Association (IDTA). Quelle: Conrad von Meding (Screenshot)

Herausforderung – das war auch der Begriff von Messechef Köckler für das neue Messeformat. Es ist eben viel in Bewegung, unter Corona-Bedingungen erst recht. 2020 ist die Hannover Messe ersatzlos ausgefallen. 2021 ist sie wenigstens wieder da. In echt ist sie schöner – aber auch im Netz hat sie eine Menge zu bieten.

Von Conrad von Meding