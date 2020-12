Hannover

Bei den Verhandlungen über eine Verringerung der Personalkosten bei der Deutschen Messe AG gibt es noch keinen Durchbruch. Nach HAZ-Informationen haben sich der Vorstand und die Arbeitnehmervertreter in den Gesprächen zwar angenähert – in einigen Kernpunkten liege man aber immer noch weit auseinander, hieß es am Freitag übereinstimmend aus dem Kreis der Unterhändler.

Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover wollen als Anteilseigner nur dann für einen dringend benötigten Kredit für die Messe bürgen, wenn die Ausgaben für das Personal sinken. Die mögliche Bürgschaft der Stadt hat nach HAZ-Informationen am Freitag im vertraulich tagenden Wirtschaftsausschuss des Rates eine weitere Hürde genommen. Das letzte Wort hat jedoch die Ratsversammlung am 17. Dezember. Bis dahin müssen sich Vorstand und Arbeitnehmervertreter des Messeunternehmens geeinigt haben.

Betriebsrat macht Zugeständnisse

Die IG Metall und der Betriebsrat haben zuletzt angeboten, eine flexiblere Regelung von Kurzarbeit, die Streichung übertariflicher Leistungen, eine Verringerung der Arbeitszeit, finanzielle Einbußen für Führungskräfte und einen Abbau von 186 auf 580 Stellen mitzutragen. Im Gegenzug fordern die Arbeitnehmervertreter, dass die Messe ausreichende Mittel für freiwillig ausscheidende Mitarbeiter bereitstellen und Kündigungen bis Ende 2030 ausschließen soll.

Das „Zukunftskonzept“ des Vorstandes sieht unter anderem die Auslagerung von Tätigkeiten an Dienstleister und einen Arbeitsplatzabbau auf 480 Stellen vor. „Dass der Arbeitgeber mit der Forderung nach Outsourcing immer wieder in den Verhandlungen um die Ecke kommt, ist für uns nicht nachvollziehbar“, sagte der Erste Bevollmächtigter der IG Metall Hannover, Dirk Schulze. „Die Sachkosten durch Outsourcing zu erhöhen, um die Personalkosten zu senken, bringt keine Einsparungen.“ Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern. „Zu laufenden Verhandlungen nehmen wir keine Stellung“, sagte ein Messe-Sprecher.

Von Jens Heitmann und Karl Doeleke