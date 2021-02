Deutlich mehr Aktionäre: Sparer in Deutschland entdecken die Börse neu

Frankfurt/Hannover

In der Corona-Krise haben viele Geldanleger in Deutschland die Börse für sich entdeckt. Die Zahl der Aktionäre ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen.

Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts (DAI) besaßen 2020 rund zwölf Millionen Menschen Anteilsscheine von Unternehmen und/oder Aktienfonds – dies waren knapp 2,7 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. „Der Boom ist ein gutes Zeichen für die Aktienkultur“, sagte DAI-Chefin Christine Bortenlänger am Donnerstag. Höher war hierzulande die Zahl der Aktionäre zuletzt im Jahr 2001 mit fast 12,9 Millionen gewesen.

Etwa jeder Sechste im Alter ab 14 Jahren hat in Wertpapiere, Fonds oder an der Börse gehandelte Indexfonds (ETF) investiert. Im Vergleich zu anderen Industrieländern ist der Anteil der Aktionäre in Deutschland mit 17,5 Prozent der Bevölkerung allerdings nach wie vor eher gering. In den Vereinigten Staaten etwa sind mehr als die Hälfte der Sparer an der Börse engagiert – auch weil der Staat dort die Altersvorsorge über den Kapitalmarkt stärker fördert.

Mehr Zeit für Finanzplanung

Dem Fondsverband BVI zufolge haben Anleger in Deutschland im vorigen Jahr netto knapp 21 Milliarden Euro allein in Aktienfonds investiert – mehr als viermal so viele wie im Jahr zuvor. „Da Sparbücher keine Erträge mehr abwerfen, beobachten wir ein zunehmendes Interesse der Sparer an der Fondsanlage“, sagte Union-Investment-Manager Alexander Schindler Anfang der Woche. „Die niedrigen Zinsen schaffen also das, woran jahrelange Finanzbildung oder die Förderung der Aktienkultur gescheitert sind.“

Die Pandemie tat ein Übriges: „Viele Sparerinnen und Sparer hatten 2020 einfach mehr Zeit und mehr Geld“, heißt es in der DAI-Analyse. Weil Urlaube platzten, Einkaufsbummel und Restaurantbesuche nur eingeschränkt oder gar nicht möglich waren, erhöhte sich die Sparquote: Von 100 Euro verfügbarem Einkommen wurden nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Schnitt gut 16 Euro auf die hohe Kante gelegt. Zudem blieb im Lockdown mehr Zeit, um sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen. „Gepaart mit den sinkenden Börsenkursen im Frühjahr nutzten das offenbar viele als Chance für den Einstieg in den Aktienmarkt“, erklärte das Institut.

Anlage mit Smartphone-Apps

Besonders die Gruppe der unter 30-Jährigen war an der Börse aktiv. Fast 600.000 junge Erwachsene wagten sich laut Studie auf den Aktienmarkt – eine Steigerung von fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Profitiert haben von dem gestiegenen Interesse der Anleger an Aktien offenbar vor allem Direktbanken und Onlinebroker, die vergleichsweise geringe Gebühren berechnen oder darauf verzichten – und Investments über Smartphone-Apps ermöglichen.

Die ING Diba berichtete von der Eröffnung von 287.000 neuen Wertpapierdepots. Beim Onlinebroker Flatex waren es 450.000. Die Hannoversche Volksbank erzielte im Jahr 2020 einen Zuwachs von 4,3 Prozent auf insgesamt rund 41.000 Depots und sieht darin „eine gute Entwicklung“. Bei der Sparkasse Hannover kamen zuletzt 5749 neue Wertpapierdepots hinzu – ein Plus von 10 Prozent. Insgesamt habe man jetzt rund 70.000 solcher Depots, teilte das Geldinstitut mit.

Von Jörn Bender und Jens Heitmann