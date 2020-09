Hannover

Der Automobilzulieferer Conti will sein bereits seit 2019 laufendes Sparprogramm verschärfen. Sollten bis 2023 jährlich 500 Milliarden Euro an Kosten eingespart werden, ist nun die Rede davon, die Zielmarke für die Jahre danach doppelt so hoch anzusetzen. Rund 30.000 Arbeitsplätze weltweit und davon 13.000 in Deutschland werden von Veränderungen betroffen sein, teilte der Konzern am Dienstag mit. Dazu zählen, wie in der Vergangenheit erklärt wurde, auch Kündigungen. Bisher war von 20.000 betroffenen Jobs die Rede gewesen.

Konzern erwartet frühestens 2025 eine Erholung

Conti wird von mehreren Faktoren schwer gebeutelt: der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Nachfragerückgang in der Automobilindustrie gehört dazu genauso wie der Wandel von der klassischen Verbrennertechnologie hin zu neuen Antriebsformen. „Insgesamt zielt unser Programm auf die Sicherung der Zukunftsfähigkeit und die nachhaltige Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens ab“, erklärte der Konzern. Insgesamt sei mit einer Rückkehr zum wirtschaftlichen Vorkrisenniveau von 2017 nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen.

Der Konzern befindet sich derzeit in Sondierungsgesprächen mit den Arbeiternehmervertretern zum geplanten Sparprogramm, die nun in eine entscheidende Phase kommen. „Je mehr wir gemeinsam und dauerhaft an Kosten einsparen, desto mehr Beschäftigung werden wir mittel- und langfristig gemeinsam sichern“, sagt Ariane Reinhart, Vorstandsmitglied für den Bereich Personal.

Scharfe Kritik von der Gewerkschaftsseite

Von einer der beteiligten Gewerkschaften, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IG BCE) kommt bereits scharfe Kritik. Die bezeichnet das verschärfte Sparprogramm als überzogen und wahllos. „Unter dem Deckmantel der Corona-Krise soll nun offenbar alles zusammengekehrt werden, was den Renditeansprüchen nicht mehr gerecht wird“, sagt Francesco Grioli, Mitglied des Hauptvorstandes. Ziel der IG BCE bleibe der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

